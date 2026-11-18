María Pasqualini convocó a los vecinos a sumarse al espíritu navideño. La Municipalidad busca llenar de luces, adornos y espíritu festivo cada rincón de la capital.

La Navidad ya empezó a sentirse en las calles de Neuquén. Desde el martes, la ciudad se prepara para vivir la segunda edición de

La Navidad ya empezó a sentirse en las calles de Neuquén. Desde el martes, la ciudad se prepara para vivir la segunda edición de Capital Navideña , una propuesta de la Municipalidad que busca llenar de luces, adornos y espíritu festivo cada rincón de la capital.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó el espíritu de esta propuesta que la Municipalidad ya puso en marcha, y recordó lo vivido el año pasado. “Estamos lanzando la segunda edición de Capital Navideña , esa que vivimos el año pasado con un arbolito, con las calles totalmente adornadas, vivimos el pesebre, vivimos coros los fines de semana. Pero también vivimos los comercios que fueron parte, con todas sus vidrieras ornamentadas, y las infancias que tuvieron ese rol protagónico”, resumió la funcionaria e invitó a toda la ciudadanía a sumarse una vez más a esta gran propuesta que coloca a la capital como centro de atracción turística para las fiestas.

"Les vamos a pedir que también adornen sus casas, sus frentes, sus cuadras. El espíritu navideño llega para que las familias y la ciudad estemos todos juntos con ese mensaje de esperanza, de paz, de solidaridad", dijo.

"A partir de hoy, los comercios ya pueden participar de Capital Navideña con sus vidrieras. También llamamos a los diferentes barrios y a los vecinos a que pongan ese toque navideño en su casa. Una Navidad que te abraza, una Navidad de la ciudad donde todos nos sentimos parte, donde la esperanza es la clave", resumió.

Las infancias protagonistas

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, informó que niños y niñas de entre 3 y 12 años podrán depositar su dibujo navideño en las urnas distribuidas en comisiones vecinales, el municipio, delegaciones municipales y espacios de concurrencia pública como la ETON, entidades bancarias, el correo y comisarías. Cada trabajo deberá incluir el nombre del infante, el barrio al que pertenece y el nombre y teléfono de una persona adulta responsable.

Con las participaciones recolectadas, el domingo 20 de diciembre se sortearán bicicletas y otros regalos junto al pino navideño de la ciudad. Al respecto, la funcionaria convocó a las familias a sumarse a esta propuesta que se realiza cada año: "que las infancias empiecen a preparar los dibujitos navideños que van a tener las urnas disponibles para que puedan colocarlo y terminemos con este gran sorteo con muchos premios".

Cómo participar del concurso Vidrieras Mágicas

Los comercios de la ciudad ya pueden sumarse a la segunda edición del concurso Vidrieras Mágicas. La inscripción está abierta desde hoy y se extenderá hasta el 14 de diciembre.

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó que para participar los comerciantes deben enviar un correo electrónico con los datos del local y adjuntar dos fotos de la vidriera ornamentada con motivos navideños. “Estamos invitando a todos los comercios de la ciudad a sumarse a esta propuesta”, señaló y dijo que la dirección habilitada para las inscripciones es [email protected].

Una vez cerrada la convocatoria, el 15 de diciembre se realizará una preselección de diez vidrieras. Según detalló Cagol, ese primer filtro será una votación institucional que tendrá en cuenta “la creatividad, la originalidad, el espíritu navideño y la organización del espacio”.

Las diez finalistas se promocionarán en las redes oficiales de la Municipalidad, donde vecinos y vecinas podrán votar. “Es para que el vecino o vecina pueda participar de esta votación y ayudarnos a elegir la mejor vidriera”, explicó.

Los ganadores se conocerán el 22 y 23 de diciembre, cuando se realizará la premiación. Los tres primeros puestos recibirán una notebook, un televisor de 55 pulgadas y un televisor de 42 pulgadas.