La diferencia es que uno será día no laborable y otro feriado nacional . ¿En qué caso se puede descansar o se paga doble si se trabaja?

Fin de semana extralargo de diciembre: qué pasa con el lunes 7 y quiénes cobran doble el martes 8

Después de un noviembre atípico por la histórica visita del papa León XIV , que provocó un feriado nacional y otros dos jurisdiccionales, diciembre también llega con varios días de descanso. De hecho, de acuerdo al calendario oficial, el último mes del año tendrá un fin de semana extra largo prácticamente en su inicio.

Serán cuatro jornadas libres entre el sábado 5 y el martes 8 , fecha declarada feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María . Sin embargo, el descanso no será necesariamente igual para todos los trabajadores . La diferencia está en que, si bien el martes 8 es feriado, el lunes 7 fue decretado como día no laborable .

Al tener otra categoría, los días no laborables suelen generar confusión , especialmente sobre si se puede aprovechar el día para descansar o si corresponde una remuneración doble en caso de trabajar normalmente.

Diciembre tendrá dos fines de semana largos de tres días, aunque algunos sectores contarán con una jornada extra.

Quiénes tendrán libre el lunes 7 de diciembre

El lunes 7 fue incorporado al calendario oficial de 2026 como un día no laborable con fines turísticos, una categoría que tiene reglas laborales diferentes.

En estas jornadas, los empleadores del sector privado tienen la facultad de decidir si sus trabajadores cumplen con sus tareas habituales o si se les otorga el día libre.

En caso de trabajar, se pagará como una jornada normal, sin ningún adicional, según lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si el empleador decide otorgar el día libre, debe abonar igualmente el jornal.

Una situación diferente se da en la administración pública, que suele verse afectada por los días no laborables, aunque dependerá de cada jurisdicciones. Por ello, no habrá atención en las distintas dependencias estatales ni se dictarán clases en ningún nivel. Otro sector afectado será el bancario, que permanecerá cerrado, aunque los usuarios podrán continuar operando a través de los canales digitales.

De esta manera, quienes no trabajen el lunes 7, podrán disfrutar de un fin de semana largo de 4 días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

En caso de trabajar un día no laborable, se paga como una jornada normal.

Quiénes cobran doble el martes 8 de diciembre

A diferencia del lunes, el martes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad católica que recuerda el dogma proclamado por el papa Pío IX en 1854. Además, en Argentina, suele tomarse como fecha para comenzar los preparativos de Navidad, entre ellos el armado del tradicional arbolito.

La Ley 27.399 lo establece como un feriado inamovible, por lo que no puede adelantarse ni postergarse. En este caso, y según lo fijado en las leyes laborales, los trabajadores formalmente registrados que deban cumplir funciones durante ese día tendrán derecho a cobrar el pago correspondiente a esa fecha, es decir, contarán con una remuneración doble.

El 2026 se despide con un fin de semana largo y el 2027 arranca con otro

El calendario oficial también establece que el último mes del año contará con otro feriado nacional antes de despedirse. Se trata de Navidad, que se celebrará el viernes 25. Así, se conformará un segundo fin de semana largo de tres días, que incluirá el propio viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27.

Diciembre se despedirá con otro fin de semana largo por Navidad.

Sin embargo, algunos sectores muy puntuales sumarán un día extra. Habitualmente, la administración pública suele declarar el 24 de diciembre como asueto. Por ello, quienes cuenten con esta posibilidad, contarán con un fin de semana extra largo de cuatro días.

Una situación similar ocurrirá una semana después, en este caso por la llegada del 2027. En esta oportunidad, el 1ro de enero será viernes, también provocando un fin de semana largo de tres días al juntarse con el sábado 2 y el domingo 3. Al igual que el 24 de diciembre, algunos sectores contarán con asueto para el jueves 31.