La normativa permite calcular las fechas de los feriados inamovibles. Todavía falta una decisión oficial para algunos días trasladables.

El calendario de feriados de 2027 ya permite anticipar buena parte de los días de descanso en Argentina. Sin embargo, todavía no hay una programación oficial completa publicada en el Boletín Oficia l. Algunas fechas surgen directamente de la legislación vigente y otras dependen de decisiones que el Gobierno aún debe comunicar.

La referencia principal es la Ley 27.399, que establece los feriados nacionales inamovibles y trasladables . A esa norma se suma el Decreto 614/2025, que incorporó un criterio para los feriados trasladables que coinciden con sábados o domingos.

Con esas reglas se pueden calcular varios fines de semana largos del próximo año. Pero hay dos cuestiones pendientes. Una es el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que caerá sábado 20 de noviembre. La otra es la definición de los días no laborables con fines turísticos.

Calendario de feriados 2027 en Argentina

Estas son las fechas que se pueden anticipar a partir de la normativa vigente. Los días trasladados aparecen en la fecha que correspondería aplicar según las reglas actuales, aunque todavía no se publicó un calendario oficial para 2027.

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación actual reemplaza a lo que se conoció como el “Día de la Raza”.

1º de enero. Viernes. Año Nuevo. Inamovible

8 y 9 de febrero. Lunes y martes. Carnaval. Inamovible

24 de marzo. Miércoles. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Inamovible

26 de marzo. Viernes. Viernes Santo. Inamovible

2 de abril. Viernes. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Inamovible

1º de mayo. Sábado. Día del Trabajador. Inamovible

25 de mayo. Martes. Dia de la Revolución de Mayo. Inamovible

20 de junio. Domingo. Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Inamovible

21 de junio (17 de junio). Lunes. Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Trasladable

9 de julio. Viernes. Día de la Independencia. Inamovible

16 de agosto (17 de agosto). Lunes. Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Trasladable

11 de octubre (12 de octubre). Lunes. Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Trasladable

20 de noviembre. Sábado. Día de la Soberanía Nacional. Trasladable

8 de diciembre. Miércoles. Día de la Inmaculada Concepción de María. Inamovible

25 de diciembre. Sábado. Navidad. Inamovible

El Jueves Santo, que en 2027 caerá el 25 de marzo, está contemplado por la ley como día no laborable y no como feriado nacional.

El calendario oficial todavía incluye varios feriados antes de que finalice 2026.

También existen días no laborables correspondientes a celebraciones de las comunidades judía e islámica, cuyas fechas dependen de sus respectivos calendarios religiosos.

Qué feriados se trasladan en 2027

La Ley 27.399 establece una regla para los feriados trasladables. Cuando caen martes o miércoles, pasan al lunes anterior. Si coinciden con jueves o viernes, se trasladan al lunes siguiente.

Por ese mecanismo, el feriado por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, que corresponde al jueves 17 de junio, pasaría al lunes 21. El de José de San Martín, del martes 17 de agosto, se trasladaría al lunes 16. Lo mismo ocurriría con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tiene como fecha el martes 12 de octubre y se trasladaría al lunes 11.

Hay una situación diferente con el Día de la Soberanía Nacional. En 2027 será el sábado 20 de noviembre. El Decreto 614/2025 establece que los feriados trasladables que caen sábado o domingo pueden pasar al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

En este caso, las alternativas son el viernes 19 o el lunes 22 de noviembre. Hasta que se publique una decisión oficial, no corresponde dar por confirmada ninguna de las dos fechas.

Qué días no laborables con fines turísticos puede fijar el Gobierno

La Ley 27.399 también faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres días feriados o no laborables con fines turísticos por año. Estas jornadas deben coincidir con lunes o viernes y buscan favorecer la actividad turística y la organización de fines de semana largos.

La misma norma establece que deben definirse con una anticipación de 50 días a la finalización del año calendario. Al 26 de noviembre de 2026, todavía no se había publicado en el Boletín Oficial la disposición con las fechas correspondientes a 2027.

Por eso, esos días no deben incorporarse todavía como parte de un calendario confirmado. Su inclusión dependerá de la decisión que adopte el Gobierno.