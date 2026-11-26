Los acróbatas rompieron el silencio luego de ser liberados. Un arresto sin identificación y la negativa a firmar la deportación.

La pareja de acróbatas que había sido detenida por el ICE recuperó la libertad.

Los acróbatas cordobeses Gustavo Romanello y Agustín Baccega recuperaron la libertad bajo fianza otorgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras permanecer dos semanas detenidos.

Este jueves 26 de noviembre rompieron el silencio luego de 18 días privados de su libertad en centros de detención migratoria en Arizona.

Los artistas, quienes viven en Orlando desde 2020 y cuentan con trabajo formal y trámites de asilo en curso, habían sido interceptados el 7 de noviembre en el Aeropuerto de Phoenix. En ese momento, viajaban desde Florida para asistir al funeral de un amigo acróbata.

Al salir de la detención, la pareja rompió el silencio en una entrevista a La Voz, donde relataron los detalles de la aprehensión y el impacto del encierro. Y sae conocieron las imágenes del emotivo reencuentro de los jóvenes fuera de los establecimientos penitenciarios.

“Fueron 18 días de pesadilla”

Durante las más de dos semanas de encierro, Romanello y Baccega estuvieron incomunicados y separados en penales distintos de Arizona. Gustavo estuvo en la cárcel estatal de Florence, mientras que Agustín permaneció en el centro de detención Eloy.

“Estuvimos 18 días separados y la única forma de contacto fue una carta que él me pudo mandar a través de nuestro abogado”, relató Baccega. El joven radicado en Córdoba agregó que las primeras horas en libertad estuvieron marcadas por “mucho llanto y ponernos al día”.

Por su parte, Romanello detalló la angustia de los traslados y el confinamiento: “Lo más difícil fue la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar momento a momento, que te lleven en una camioneta oscura con las manos atadas sin saber si te van a matar, a encerrar o a interrogar”.

Un arresto sin identificación y la negativa a firmar la deportación

Al reconstruir el procedimiento ocurrido en el aeropuerto, los jóvenes denunciaron que los agentes intervinientes no llevaban identificación visible ni los chalecos del organismo migratorio. “Eran personas comunes con gorras y lentes que nos dijeron que estábamos detenidos”, indicaron.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional justificaron la medida por un supuesto exceso en el plazo de estadía, pese a que la pareja contaba con documentación, registros fiscales y permisos laborales vigentes. Frente a la presión oficial para firmar una salida voluntaria, los acróbatas se negaron a avalar su deportación.

“Ellos buscan que todo el mundo firme un papel diciendo que quiere ser deportado, ofreciendo dinero, pero nosotros dijimos que tenemos un abogado y que no firmábamos nada hasta que él lo viera”, reveló Agustín.

Fianzas, respaldo laboral y la decisión de pelear por el sueño

La excarcelación de ambos fue dispuesta luego de la fijación de fianzas de 5.000 dólares para Gustavo y 10.000 para Agustín. Los montos fueron saldados gracias a colectas de emergencia organizadas por allegados y amigos de la comunidad local en Estados Unidos.

A pesar del trauma sufrido y del temor a sufrir nuevos procedimientos, la pareja confirmó que seguirá con el proceso legal para defender su permanencia legal en el país.

“Nuestros trabajos nos están esperando en Orlando para seguir; si Dios quiere, la semana que viene ya podemos arrancar”, concluyó Agustín, destacando el acompañamiento de las empresas empleadoras tras la pesadilla vivida.