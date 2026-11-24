Ya se oficializó cuándo será el próximo feriado nacional, y qué fines de semana largos quedan en el 2026.

Tras el descanso extra que tuvieron muchos argentinos este fin de semana debido al traslado del Día de la Soberanía , ya se confirmó oficialmente cuándo será el próximo feriado nacional, y qué fines de semana largos quedan en 2026.

De acuerdo a lo que indicó el Gobierno Nacional, el calendario oficial todavía tiene fechas especiales -que darán a muchos- la oportunidad de tener un descanso extra antes que termine el año.

Después del feriado de este lunes 23 de noviembre debido al traslado desde el viernes 20 por el Día de la Soberanía Nacional, el próximo descanso en Argentina ya está confirmado.

El último mes del año tendrá dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos.

La fecha confirmada del próximo feriado nacional

Según está establecido en el calendario oficial, el próximo feriado será el lunes 7 de diciembre, dispuesto como día no laborable con fines turísticos y es la antesala del martes 8 de diciembre, fecha confirmada como feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

En los últimos días estuvo tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre.

La combinación de ambas fechas permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Cabe aclarar que no todos los trabajadores tendrán cuatro días libres. La clave estará en el lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos, una categoría diferente a la de un feriado nacional que permite a los empleadores del sector privado decidir si sus empleados deben trabajar.

Es decir, que en el sector privado, los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador. Por eso, las empresas pueden determinar si sus trabajadores prestan servicios o tienen la jornada libre.

En cambio, en el sector público suele contemplarse el cese de actividades, al igual que en bancos y compañías de seguros.

Cómo me deben pagar si trabajo el lunes 7 o martes 8 de diciembre

De acuerdo a lo que está establecido, también cambia la forma de pago para quienes trabajen estos feriados de diciembre.

Si un empleado del sector privado trabaja el lunes 7, cobra su salario habitual, sin un adicional por tratarse de un día no laborable.

La situación es distinta el martes 8: al ser feriado nacional, rigen las normas del descanso dominical. Por lo tanto, quienes deban trabajar esa jornada tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.

Qué se celebra el lunes 8 de diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Esta particularidad fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María como la madre de Jesucristo.

Cuál es el último feriado del 2026

El último feriado del calendario 2026 llegará el viernes 25 de diciembre, jornada inamovible por la celebración de Navidad. Al caer viernes, conformará el último fin de semana largo de tres días del año, del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.