Los modelos anticipan un calentamiento excepcional con valores que podrían alcanzar niveles históricos durante el verano.

El Niño podría provocar lluvias inusuales en varias regiones de la Argentina durante el verano 2027.

El Niño podría convertirse en uno de los fenómenos más intensos de la historia y provocar lluvias de hasta 300 milímetros en distintas regiones de Argentina. Los pronósticos anticipan un verano con precipitaciones excepcionales y posibles complicaciones en varias provincias.

Los modelos climáticos internacionales advierten sobre un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial. Las proyecciones climáticas prevén que la anomalía de la temperatura del mar alcance cerca de +3,5 en el trimestre noviembre-diciembre-enero, y se mantenga próxima a +3 hasta marzo de 2027.

El dato sitúa al fenómeno en un rango excepcional. La evolución del océano y de la atmósfera durante las próximas semanas será determinante para compararlo con los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Las regiones de la Argentina que están en alerta por El Niño: aumenta la atención por las lluvias

En la Argentina, un Niño de esta magnitud eleva la probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales en el noreste, el Litoral y sectores de la región pampeana.

El avance de El Niño intensifica las lluvias y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

Ese patrón no funciona como un pronóstico automático para cada localidad, aunque obliga a seguir de cerca el riesgo de anegamientos, crecidas y acumulados elevados.

Los antecedentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)muestran que los episodios fuertes de El Niño aumentan la probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en el noreste y centro-este del país.

Entre las provincias con mayor exposición figuran Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. La influencia también puede alcanzar sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, con riesgos de anegamientos rurales y urbanos y crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

En los episodios más intensos, los excesos trimestrales pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios climatológicos en las regiones más favorecidas por este patrón. Sin embargo, los acumulados dependerán de la distribución de las tormentas, la humedad del suelo y las condiciones meteorológicas de cada zona.

Las inundaciones en el Litoral generan preocupación por la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y el aumento de otras enfermedades.

El impacto no será uniforme: en el noroeste argentino y en áreas cordilleranas, las lluvias podrían mantenerse dentro de valores normales o incluso ser inferiores. También podrían registrarse temperaturas más moderadas en parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia, con anomalías de entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores habituales durante noviembre-diciembre-enero.

La próxima actualización de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre y permitirá evaluar si el calentamiento se acerca a los valores proyectados para el verano y si el episodio se consolida entre los más intensos registrados.

El termómetro clave del Pacífico ya marca una anomalía de +2,5 °C

La intensidad de El Niño se mide a partir de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, en el Pacífico ecuatorial central. A fines de octubre, ese indicador registraba una anomalía de +2,5 °C. Según la NOAA, al 12 de noviembre los valores llegaban a +3,6 °C en Niño 3 y +4,4 °C en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.

El calentamiento también se detectó debajo de la superficie, con anomalías superiores a +10 °C en sectores del Pacífico oriental. A esto se sumaron cambios en los vientos y en la circulación atmosférica, señales de una fase cálida consolidada que puede modificar las lluvias y las temperaturas en distintas partes del mundo.

Los modelos proyectan el pico durante el verano austral

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), de la Universidad de Columbia, proyecta que el fenómeno alcanzaría un máximo cercano a +3,5 °C entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Ese valor superaría ampliamente los +1,5 °C utilizados como referencia para clasificar un episodio fuerte.

Luego, el calentamiento comenzaría a disminuir gradualmente: los modelos estiman +3,3 °C para diciembre-enero-febrero y +2,9 °C para enero-febrero-marzo. La NOAA, por su parte, calcula una probabilidad superior al 79% de que El Niño se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta enero-marzo de 2027.

Además, el organismo estima cerca de un 60% de posibilidades de que el episodio supere antecedentes históricos según el Índice Oceánico Niño Relativo. Sin embargo, su intensidad definitiva solo podrá determinarse cuando se completen las observaciones del período.

El Niño podría mantener una señal fuerte y romper otra marca estacional

Las proyecciones del IRI indican que el calentamiento podría mantenerse en torno a +1,5 °C o más durante marzo-abril-mayo de 2027, lo que conservaría al fenómeno dentro de la categoría fuerte al comienzo del otoño austral.

De confirmarse, sería un registro inusual para esa época del año, ya que históricamente las temperaturas del Pacífico suelen descender después de los máximos estivales. De todos modos, el debilitamiento del fenómeno no implica que sus efectos desaparezcan de inmediato, porque la atmósfera puede responder con cierto retraso.