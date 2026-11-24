El Niño y las variaciones de temperatura y humedad pueden aportar información clave para anticipar períodos de mayor riesgo de dengue en la Argentina.

El dengue podría anticiparse en la Argentina a partir de determinadas señales climáticas que permiten identificar condiciones favorables para la propagación de la enfermedad. Los cambios en la temperatura, la humedad y otros indicadores ambientales pueden convertirse en herramientas clave para la prevención.

En ese escenario, el fenómeno de El Niño aparece como un factor relevante para la vigilancia epidemiológica, ya que sus efectos pueden modificar las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Una investigación que analizó registros de 2018 a 2024 detectó patrones vinculados al océano Pacífico y las variables climáticas locales que permitirían anticipar hasta cinco meses un mayor riesgo de brotes de dengue.

Qué reveló el estudio sobre El Niño y el dengue

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Public Health, analizó la evolución de los casos entre 2018 y 2024, junto con datos mensuales de temperatura, humedad, lluvias y el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido por la sigla ENSO. Los resultados muestran que esa gran oscilación climática puede asociarse con los brotes aun después de contemplar las condiciones meteorológicas locales.

“Lo novedoso es que no solo confirma que las variables climáticas locales influyen sobre los brotes de dengue, sino que muestra que el efecto de la temperatura y la humedad depende de la fase del ENSO”, explicó a Infobae Santiago Pérez Lloret, investigador del Conicet, director del Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina y autor del trabajo.

La investigación fue elaborada por un equipo interdisciplinario que incluyó a Manuela Bulló, en salud pública; Gabriela Lakkis, en ciencias atmosféricas; y Alejandro Enet, en ciencia de datos.

Cómo anticipar los brotes de dengue con meses de anticipación

Para medir la evolución del fenómeno, los investigadores utilizaron el Índice de Oscilación del Sur, o SOI por su denominación en inglés. Es un indicador que refleja las diferencias de presión atmosférica entre Tahití y Darwin, en Australia, y permite seguir las fases de El Niño, La Niña o la neutralidad climática.

El análisis detectó que, en promedio, las variaciones vinculadas con El Niño mostraron su mejor capacidad para asociarse con el riesgo de dengue con un desfase de cinco meses. La temperatura y la humedad, a su vez, tuvieron una relación más cercana en el tiempo: el modelo identificó un desfase de dos meses para ambas variables.

La señal climática no permite afirmar que habrá una epidemia, pero puede ofrecer meses de ventaja para organizar medidas preventivas. Esa diferencia de tiempo es relevante para las áreas de salud: permite planificar operativos de descacharrado, reforzar la vigilancia del mosquito, asegurar insumos de laboratorio y capacitar a los equipos que recibirán las consultas.

“El mismo valor de temperatura o humedad no implica el mismo riesgo en todos los contextos climáticos”, señaló Pérez Lloret. Esa precisión es central porque evita una lectura lineal: no alcanza con mirar un termómetro o una semana de lluvias para estimar el escenario del dengue.

La temperatura que aumenta el riesgo de dengue durante El Niño

El estudio examinó datos de 525 departamentos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los investigadores tomaron información de casos probables y confirmados, ajustaron las cifras según la población de cada lugar y las combinaron con registros climáticos obtenidos de la NASA.

Durante las fases de El Niño y de neutralidad, el riesgo aumentó cuando la temperatura media mensual se ubicó aproximadamente entre 20 y 30 (68 y 86 ). El punto más alto se observó cerca de los 25 (77 ).

En la fase de El Niño, una temperatura media mensual de 25 se vinculó con un riesgo relativo estimado de 2,92, aunque ese dato no debe leerse como una predicción individual ni como una garantía de que los casos se triplicarán en cada lugar. Expresa una asociación observada en un modelo poblacional, construido a partir de los datos disponibles entre 2018 y 2024.

Control de mosquitos transmisores de dengue. Sebastián Fariña Petersen

La relación tampoco fue indefinida. Por encima de los 30 , el riesgo estimado descendió en el modelo. El dato coincide con una característica conocida de la biología del mosquito: el calor acelera procesos como su desarrollo y la multiplicación del virus, pero las temperaturas muy altas también pueden perjudicar su supervivencia.

El mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, requiere agua acumulada para completar su ciclo. Las temperaturas favorables pueden acortar el tiempo desde el huevo hasta el insecto adulto. Si además hay personas infectadas que introducen el virus en una zona con presencia del vector, la transmisión local puede comenzar.

Las medidas preventivas que podrían anticiparse a los brotes

El uso de indicadores climáticos busca complementar la vigilancia epidemiológica y anticipar dónde y cuándo reforzar la prevención. “Los brotes de dengue en nuestro país y en otras regiones son extremadamente variables, lo que ha dificultado el desarrollo de sistemas de vigilancia que puedan predecir su ocurrencia y magnitud”, sostuvo Pérez Lloret.

Las señales identificadas podrían ayudar a las áreas de Salud, los municipios y los programas de vigilancia a intensificar el descacharrado, el control del mosquito, los relevamientos domiciliarios y la preparación de hospitales ante un posible aumento de casos.

El Observatorio de Salud Pública de la Universidad Católica Argentina también desarrolla una herramienta de inteligencia artificial para estimar contagios con semanas de anticipación. Sin embargo, el investigador advirtió: “El error más peligroso sería usar estos modelos como si fueran deterministas o causales”. Los indicadores permiten reconocer asociaciones y anticipar riesgos, pero no garantizan que ocurra un brote.