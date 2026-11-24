Lo real es que la actividad económica está mucho más débil de lo que planteaba el gobierno y los economistas afines. Dos profesionales confrontan su visión.

Argentina entró en una " recesión técnica " entre abril y septiembre, al completar así dos trimestres seguidos de caída de la actividad. Con los datos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes, la caída del tercer trimestre del año fue del 1,8%.

Cuando se menciona el término "recesión técnica" se hace referencia a la definición estricta de lo que es una recesión de acuerdo con las ciencias económicas. Eso no quiere decir que la Argentina haya entrado en una crisis terminal.

Es de entender que para el público, cuando se habla de una contracción el PBI, es asociarlo a escenarios de derrumbes profundos con descontrol de variables. No va a ocurrir eso. Pero sí hay que recordar que a principios de este año el ministro de Economía, Luis Caputo , prometió que el país entraba "en los mejores 18 meses de su historia".

En ese sentido, Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, afín a las ideas del gobierno nacional indicó que "el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que registró una caída interanual del 1,2% y un crecimiento desestacionalizado del 1,1% respecto de agosto".

"Con este resultado, la actividad económica acumuló una contracción del 1,8% durante el tercer trimestre de 2026 respecto del trimestre anterior, anticipando el ingreso de la economía argentina en recesión técnica", indicó Beltramore.

El economista consideró que "es importante matizar ese diagnóstico" al asegurar que "la contracción trimestral que surge del EMAE es menor a la prevista por los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, que estimaban una caída del PIB del 2,3%".

"A su vez, el repunte de septiembre constituye una señal alentadora de cara al cuarto trimestre, para el cual los analistas proyectan una recuperación del 2%", explicó.

Beltramore indicó que "la cuestión de fondo es que, si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año". "El Top 10 de analistas del REM pasó de proyectar un crecimiento del 3,3% en diciembre de 2025 a apenas un 0,7% en octubre", explicó.

El profesional de la Fundación Libertad justificó el resultado al señalar que "el contexto internacional tampoco ha sido el esperado". "Según el Banco Mundial, dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026. La persistencia del conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y las condiciones financieras internacionales más restrictivas configuraron un escenario global más adverso", explicó

No obstante, añadió que "la magnitud del deterioro de las expectativas en Argentina obliga a considerar también factores domésticos". "De cara a 2027, las perspectivas siguen siendo positivas: el último REM proyecta un crecimiento del 2,1%. De concretarse estas estimaciones, Argentina encadenaría tres años consecutivos de crecimiento económico por primera vez desde el período 2006-2008, casi dos décadas atrás", indicó Beltramore.

En cambio, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) vinculado al peronismo, señala que "se incrementan las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda".

"Con este nivel de crecimiento aparecen serios interrogantes sobre la capacidad de pago de la deuda. El propio REM del BCRA proyecta apenas 0,7% de crecimiento para 2026 y 2,1% para 2027 (estas proyecciones vienen corrigiendo sistemáticamente a la baja)", dijo Letcher.

El director del CEPA sostuvo que "el programa financiero con un modelo económico que no cierra, también se ve afectado". En otro aspecto, consideró que "se consolida el estancamiento que empezó a principios de 2025" al asegurar que "esto no es un mal trimestre aislado, como dijo el Secretario de Finanzas Furiase, sino que son casi dos años sin que la economía arranque".