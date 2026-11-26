Las autoridades sanitarias alertan sobre la necesidad de extremar los cuidados ante el incremento de lluvias e inundaciones.

El fenómeno de El Niño encendió las alertas sanitarias en Argentina en los últimos días. Las autoridades advierten que las lluvias intensas y las posibles inundaciones pueden favorecer la propagación de estas enfermedades.

Hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, se notificaron 578.418 casos de gastroenteritis en el país. Aunque la cifra está por debajo del promedio de los últimos cinco años, se intensificará el monitoreo ante el impacto climático previsto.

Ante el riesgo de un aumento de los casos de diarreas agudas, el Ministerio de Salud reforzará la vigilancia epidemiológica en los próximos meses.

Alerta por los casos de diarrea aguda: importancia epidemiológica

Dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral, las diarreas agudas son una de las principales causas de morbilidad y de consulta ambulatoria, sobre todo en población pediátrica y en mayores de 65 años.

Los brotes de diarrea forman parte de los eventos de notificación obligatoria desde el año 2022 (Resolución 2827) y se insta a que los sistemas de salud estén especialmente alerta ante situaciones como la actual.

“En escenarios asociados al fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), determinados eventos climáticos como precipitaciones intensas, inundaciones o interrupciones en los sistemas de agua y saneamiento, pueden incrementar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, los alimentos y la vía fecal-oral.

En este contexto, el monitoreo oportuno de las diarreas agudas y la detección temprana de aumentos inusuales o brotes constituyen componentes esenciales para la evaluación del riesgo sanitario y la implementación de medidas de prevención y control.

Más casos en la región Centro

La tasa de notificación en población general fue de 1.208 casos por cada 100.000 habitantes. Del total de casos notificados, el 22% correspondió a menores de 5 años (128.276 notificaciones), con una tasa de 3.541 casos por cada 100.000 habitantes en ese grupo etario.

En comparación con el promedio 2021-2025, durante 2026 se dio una reducción del 9,6% en los casos de diarrea en la población general (61.357 casos menos) y del 26,6% en menores de 5 años (46.443 casos menos).

Por región, en la población general se observó un mayor número de casos en la región Centro respecto del promedio histórico. Por el contrario, la región Cuyo presentó una menor cantidad de casos (-36,4%), con descensos en todas sus provincias.

Las regiones NOA (- 18,8%), Sur (-15,2%) y NEA (-11,2%) también registraron valores inferiores a sus promedios del período 2021-2025.

Medidas preventivas

Las diarreas agudas se previenen mediante adecuadas medidas de higiene, calidad de agua y condiciones sanitarias. Es imprescindible el uso de agua segura: si no es agua de red, hay que agregar dos gotas de lavandina por litro de agua o hervirla de 2 a 3 minutos, o utilizar pastillas potabilizadoras.

El lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de manipular alimentos y, las madres, antes de dar de mamar, es otra de las claves. También se recomienda mantener la lactancia materna y no bañar a niños en aguas contaminadas.

Además, disponer la basura en recipientes cerrados con tapa y mantenerlos alejados de los alimentos y fuentes de agua para evitar la proliferación de vectores mecánicos (moscas y roedores) y la contaminación del entorno.

En cuanto a la preparación de alimentos, hay que chequear que estén: limpios, bien cocidos y recientemente preparados; lavar frutas y verduras; cocinar los huevos hasta que tengan consistencia dura; las carnes hasta que pierdan el color rosado (restringiendo la carne picada para menores de cinco años).

No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada donde se apoyó carne cruda para cortar otros alimentos, sin antes lavarlos con agua y detergente; consumir leche, derivados lácteos y jugos que estén pasteurizados; conservar alimentos frescos y cocidos en la heladera.

Si se producen síntomas, se sugiere evitar la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica; evitar el uso de antibióticos y fármacos inhibidores de la motilidad intestinal.

Siempre tener la vacunación de calendario al día y sobre todo la vacunación oral contra el rotavirus, incorporada en el 2015 en el Calendario Nacional de Vacunación: apunta a proteger a menores de 6 meses con el fin de disminuir la incidencia, internación y la mortalidad por diarreas agudas y deshidratación.