El video apareció en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura y tras una nueva sesión en el Senado.

No es la primera vez que la senadora genera revuelo con sus videos.

Este viernes por la mañana, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , volvió a sorprender en las redes sociales, al publicar un nuevo video que generó gran repercusión.

No es la primera vez que la senadora genera revuelo con sus videos acompañados de icónicas canciones.

Bullrich protagonizó una nueva producción audiovisual en la que apareció con anteojos de sol negros y con una actitud triunfal.

"Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar. #10/11", escribió para acompañar las imágenes del nuevo video enigmático, en medio de las especulaciones sobre una eventual candidatura, en medio de tensiones con la cúpula libertaria y tras una nueva sesión en el Senado.

El detalle que nuevamente llamó la atención de todos es el número "10/11", que ya había aparecido en su video anterior, pero hasta el momento la senadora no brindó precisiones sobre el mensaje.

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Las especulaciones por una posible candidatura a la presidencia

En diálogo con Radio Mitre, Bullrich habló acerca de las fuertes versiones que indican que sería candidata a la presidencia en las elecciones 2027. “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, dijo.

Y destacó que: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”.

En medio de estas versiones y tras la importancia que tuvo la sesión de Senadores del jueves, donde el oficialismo logró avanzar con distintos proyectos, entre ellos la media sanción de la suspensión de las PASO, el gesto de Bullrich se viralizó rápidamente y generó repercusiones.

La suspensión de las PASO fue uno de los puntos centrales y consiguió el aval de la Cámara alta. Bullrich optó por expresarse a través de sus redes sociales, donde compartió el enigmático video.

Sigue la playlist de Patricia Bullrich: otro enigmático posteo a lo Bizarrap

Hace pocos días, Patricia Bullrich volvió a publicar un mensaje que despertó especulaciones en las redes sociales. En aquella oportunidad, la senadora utilizó una referencia a las famosas Bizarrap Music Sessions, aunque dejó sin revelar quién sería el protagonista del anuncio. El nuevo posteo se suma a una serie de publicaciones con las que alimenta las versiones sobre su futuro político.

El video compartido este viernes 20 de noviembre en su cuenta de X está acompañado por la inscripción «Music Sessions #10/11», pero tiene un detalle que llamó la atención: en el espacio donde habitualmente aparece el nombre del artista invitado, Bullrich colocó tres signos de interrogación.

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La referencia remite directamente al formato de las sesiones musicales del productor argentino Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con distintos artistas. Sin embargo, en esta oportunidad no hay un nombre que permita identificar al supuesto protagonista ni una explicación sobre el significado político del anuncio.

El detalle del "10/11" también abre interrogantes. Además de funcionar como una posible numeración de una sesión, podría tener una segunda lectura vinculada con alguna fecha o acontecimiento político. Por el momento, la senadora no brindó precisiones sobre el mensaje.