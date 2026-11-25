La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que debería haber cambios “quirúrgicos”, rebajas impositivas y menor costo de los créditos.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , cuestionó este miércoles el argumento central del gobierno del presidente Javier Milei , que sostiene que las mejoras económicas de fondo llegarán condicionadas a su eventual reelección en las elecciones presidenciales de 2027 .

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028” , afirmó Bullrich durante una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, marcando así una clara distancia discursiva respecto de los tiempos políticos y económicos que plantea la Casa Rosada. En esa misma línea, la dirigente oficialista reclamó introducir cambios “quirúrgicos” en el programa económico que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo , con el objetivo de dinamizar la actividad en el corto plazo.

Por otro lado, la titular de la bancada libertaria en la Cámara alta puso el foco en el costo del financiamiento y en la necesidad de reactivar el mercado interno: “Las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse” , sostuvo al analizar los desafíos productivos del país.

En ese sentido, Bullrich recordó las dificultades atravesadas recientemente por el sector privado y enfatizó la importancia de recomponer el acceso al crédito productivo: “El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”, agregó la legisladora, quien en los últimos tiempos viene cuestionando de manera abierta distintas decisiones del rumbo económico adoptado por el Poder Ejecutivo.

La senadora compartió un polémico video en sus redes sociales.

El sugerente posteo de Milei en medio de las tensiones con Bullrich

En medio de las rispideces y pujas políticas entre el karinismo y la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales con una sugerente cita: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán".

La historia publicada por el jefe de Estado en su cuenta en Instagram levantó todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje y la teoría que más se repite vincula a la exministra de Seguridad, quien no oculta sus aspiraciones de ser el Plan B de La Libertad Avanza en la boleta presidencial.

Bullrich se viene desmarcando cada vez más de la Casa Rosada: planteó diferencias respecto al manejo de la crisis relacionada con Manuel Adorni, y con la estrategia del Gobierno en torno a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

Otro gesto de autonomía de Bullrich que en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue leído como una provocación innecesaria fue la difusión de la foto de la reunión que la exministra tuvo con cerca de 15 dirigentes leales, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna dentro del oficialismo.

Si bien la paciencia del Gobierno en relación a las gestualidades de rebeldía de la senadora empieza a agotarse, por ahora Milei no dio la orden de correrla de la presidencia del bloque, más allá de que el karinismo promueve a la neuquina libertaria Nadia Márquez para ocupar eventualmente ese cargo.