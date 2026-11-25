El funcionario responde las preguntas de los legisladores. Según el Gobierno, la exposición podría llevar al menos tres horas.

Este miércoles, Diego Santilli se presenta en el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Responderá las 1200 preguntas que le realizaron los legisladores de diversos bloques y se espera que esté alrededor de tres horas.

Desde el entorno del funcionario adelantaron que su discurso inicial tendrá como eje el concepto de "orden" y buscará defender los tres años de gestión libertaria frente a "la herencia recibida ".

El funcionario realizará una defensa de la política económica del Gobierno, aunque también se incluirán respuestas sobre políticas sociales, discapacidad, investigaciones judiciales y política exterior.

La exposición se realiza en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración.

La previa a la sesión está marcada por un mercado financiero argentino que volvió a mostrar señales de tensión: el dólar en $1600, el riesgo país por encima de los 1.100 puntos y una economía en recesión.

Asimismo, esta presentación de Santilli será un día previo al debate sobre la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa considerada prioritaria por el Gobierno nacional.

Sobre el informe de gestión

Como paso previo a su exposición en el recinto, el jefe de Gabinete remitió este lunes al Senado el informe de gestión número 146, en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores.

En el documento, el funcionario defendió el sistema de medición de la inflación, brindó precisiones sobre el estado de revisión del programa acordado con el FMI, destacó el cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad y respaldó la evolución del consumo.

Además, resaltó el crecimiento del empleo privado y sostuvo que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo respecto del mismo período de 2025.

La defensa del programa económico de Javier Milei

El jefe de Gabinete también defenderá este miércoles los resultados del programa económico e indicará que la inflación se encuentra en sus niveles más bajos desde 2018.

También sostendrá que la actividad económica registró un crecimiento anualizado del 2,5% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, de acuerdo con el indicador tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC.

Los legisladores también pusieron el foco en los recortes en la obra pública, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la reducción del empleo público. En buena parte de sus explicaciones, el Gobierno apeló al equilibrio fiscal para justificar sus decisiones.

La política exterior será otro de los capítulos de la presentación. El Gobierno reafirmará su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y expondrá las gestiones diplomáticas realizadas durante 2026.

Entre los puntos que se mencionarán figura el procedimiento iniciado por la Argentina contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en aguas cercanas a las islas.

Los expedientes que pueden incomodar al oficialismo

El cuestionario también incluye temas de fuerte contenido político que podrían generar cruces durante la sesión. Uno de los capítulos apunta a los movimientos en Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro.

Los senadores buscan conocer cómo funcionaron los controles migratorios y si existió algún tipo de asistencia oficial para facilitar su traslado, con posibles intervenciones de Santiago Caputo o utilización de recursos estatales.

También habrá preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Manuel Adorni del Gabinete, luego de su renuncia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El resto de las consultas se distribuye entre las áreas de Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central. Entre ellas aparecen interrogantes sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Es de prever que estos temas también surjan este miércoles durante la ronda de preguntas de los senadores, una vez que Santilli concluya su exposición inicial.

Santilli comenzó su informe de gestión con críticas al kirchnerismo: "Éramos el hazmerreír del mundo"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó su informe de gestión este miércoles con fuertes críticas al kirchnerismo.

"Éramos el hazmerreir del mundo: cepos, reguilaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó", dijo el ministro coordinador.

El ministro coordinador apuntó contra la oposición asegurando que vaticinaban que el Gobierno de Milei caería. "No se cayó a los seis meses y hoy va por la reelección", remarcó.

Santilli resaltó los resultadoslogrados por las gestiones de Mario Lugones y Sandra Pettovello en los ministerios de Salud y Capital Humano y tras señalar que "había que cambiar las cosas de raíz" en esos sectores, sostuvo que "la mortalidad infantil descendió hasta un piso histórico" en el último año.

"Ordenar el estado es facilitarle la vida a la gente", añadió y destacó la disolución de ministerios, secretarías y gestiones burocráticas al sostener que los trámites para abrir un emprendimiento redujeron "en un 80 por ciento" los tiempos para poner en marcha una pyme.