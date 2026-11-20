Los analistas consideran que si bien Argentina tiene algunas debilidades por resolver, el salto del indicador que elabora el JP Morgan es demasiado exagerado.

La caída de los mercados en Estados Unidos arrastra a la Argentina. Los bonos están en nivel de default.

Los bonos de la Argentina cotizan en niveles de default, aunque no debe haber ningún inversor externo o interno que a esta altura del partido pueda asegurar que 100% de certeza que si Javier Milei no gana las elecciones del 2027, quien venga atrás va a defaultear.

Esa es la realidad y con ese nivel de "incoherencia" es que se comporta el mercado. Un operador importante de la city porteña consultado por LM Neuquén afirma que toda la incertidumbre que provoca un escenario electoral se anticipó en un año. Lo que suele ocurrir en Argentina es que todas las presiones empiezan en mayo o junio.

Por qué resultó esta vez con tanta anticipación: algunos elaboran la hipótesis del "carro delante del caballo". En general, lo que ocurre es si sucede un hecho, luego tiene una repercusión en las cotizaciones . Esta vez algunos apuntan contra algunas de las consultoras económicas más prestigiosas del mercado.Se habría apurado a dar una explicación a una caída del precio de los bonos argentinos , sin que se pudiera determinar claramente si era eso.

El riesgo país de Argentina en alza

El riesgo país de la Argentina tocó piso el 10 de julio de este año cuando se comprimió a 402 puntos básicos. Eso quiere decir que para tomar deuda, el gobierno argentino pagaba una tasa de 4,2% por encima de la que pagaba en ese momento los bonos del Tesoro de Estaos Unidos. Luego, al parecer, el resultado electoral de Brasil, con el triunfo de Lula da Silva y la derrota de Donald Trump en los comicios de medio términos parecen haber tenido influencia.

Pero en rigor, antes de que se produjeran esas dos malas noticias el riesgo de Argentina ya había empezado a subir y eso tenía que ver con el contexto internacional. En septiembre ya estaba arriba de los 500 puntos. Así es que para algunos consultores, esa suba del riesgo que afectaba a todos los emergentes pero a Argentina mas se explicaba por condiciones locales. Y lo que hay de local son dos elementos, las encuestas de imagen del gobierno y el propio desempeño de la economía.

Las tasas de interés de los bonos que vencen después de 2027 son tres veces mas altas que las que vencen antes. Eso sugiere que los inversores tienen temor del largo plazo.

El punto es si esas dos variables pueden determinar que el valor de los bonos argentinos caigan a niveles de default y que los seguros contra un evento de ese tipo se hayan disparado. En rigor, en los mercados nadie puede afirmar que haya condiciones para semejante sobre reacción.

No obstante, si uno toma el valor de los bonos de la deuda publica en dólares de legislación Nueva York, los que vencen antes de las elecciones están valiendo mas que los de largo plazo. Eso se llama "curva invertida". El mercado desconfía de poder cobrar después de este período presidencial. Según indica la consultora Criteria en un informe, los bonos en pesos, los dólar linked y bonos en dólares que vencen antes de las elecciones rinden entre -2% y 4% en dólares y los que vence después, entre 14% y 17%.

En el plano económico hay algunos números que no le cierran a los operadores de la city. Consideran que el programa financiero de 2027 que presentó en septiembre el ministro Luis Caputo no se puede cumplir, por lo menos en los términos que prometió el funcionario.

Caputo estima que en 2027 va a necesitar unos u$s24.000 para pagar vencimientos en moneda dura. Y explicó de donde los va a sacar. Entre compras de dólares en el mercado, préstamos, saldos que quedarán del 2026 y colocaciones locales, el titular del Palacio de Hacienda decía que ya tenía todo perfectamente calzado.

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Pero ahora resulta que parte de ese plan está fallando. Esperaba contar con un saldo de 2026 de u$s3.700 millones, pero de ellos solo tiene u$s950 millones. Y decía que iba a tomar prestados del mercado a través de bonos unos u$s5000 millones. Esos dos factores ya no estarían. Y el mercado ve que le están faltando u$s7,500 millones, que deberían comprarse en el mercado argentino. Para alcanzar esos u$s7,500 millones el gobierno en total tendría que comprar unos u$s12.500 millones, (u$s7.500 millones más u$s5.000 millones que ya tenía previsto comprar en 2027).

Es decir, que hay dos líneas de explicación para el salto del riesgo de Argentina, la electoral y la del programa financiero, pero ninguna debería ser tan contundente como para impulsar el precio de los bonos a niveles de default.

Este viernes el riesgo país se disparó nuevamente por encima de los 1000 puntos. Eso se debe a que las cotizaciones en Wall Street están siendo sometidas a y un gran estrés, por problemas propios de Estados Unidos y por problemas globales. En ese caldo pierden todos. Las acciones de empresas norteamericanas y los bonos de los países emergentes. El problema con Argentina es que debido a su historial de defaults, es mas castigada que el resto.