Luego de 13 años, Rockstar Games lanza la nueva versión del videojuego y sale a la venta en las próximas horas. Cuánto saldrá comprarlo.

Este jueves se estrena GTA VI, el videojuego de Rockstar Games . Y luego de 13 años, es uno de los lanzamientos más esperados de la industria. Argentina es el sexto país más caro para comprarlo , pero miles de fanáticos esperan a medianoche para obtenerlo.

El Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego que lleva a meterse de lleno en la vida criminal que viene retratando la saga en sus entregas anteriores. Acá todo se puede robar. Para cada tipo de robo tenés que tener una estrategia distinta pensada, y todo influye en cómo evolucionará la historia, que tiene un guion central y que a la vez es única para cada usuario.

El significado del nombre en español es " gran robo de autos" . De esta forma, el nombre alude directamente a la trama del juego, donde cualquier personaje puede cometer este delito.

Rockstar Games vuelve a apostar a continuar su saga más famosa luego de 13 años, y 8 años después de Red Dead Redemptipon 2 (2018), siendo así una de las esperas más largas y deseadas de la industria del entretenimiento.

Solo desde el lanzamiento de GTA 5 la saga ya facturó más de US$9700 millones, según estimaciones de TweakTown hechas sobre los balances de Take-Two (la dueña de Rockstar), y esto sin contar el GTA 6, que ya facturó 1500 millones de dólares en la preventa.

El nuevo título no tiene su versión disponible para PC y podrá jugarse en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Pero su estreno no será compatible con PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

La edición estándar cuesta US$79,99 y la Ultimate, con contenido adicional como vehículos y armas, US$99,99.

GTA VI, un videojuego de mundo abierto

El primer título de la franquicia llegó al mercado el 1 de noviembre de 1997 en medio de una enorme polémica. Grand Theft Auto era un juego violento, recomendado para mayores de 18 años, en una industria que se percibía como infantil. En ese momento, fue rechazado por acercar a los adolescente un juego donde se podía "atropellar a peatones y dar palizas a prostitutas".

Aún así, cada lanzamiento fue un éxito y sus ediciones "Vice City" y "GTA V" fueron bien recibidos por el público y generaron ganancias millonarias a la empresa.

Este tipo de videojuego triunfó por ser un mundo abierto, en los que se ofrece al jugador la libertad de moverse por grandes ciudades, entornos rurales, bosques, montañas y costas, que pueden recorrerse a pie, en coche, bicicleta, moto, avión o barcos.

En esta entrega del GTA 6, no todo está atado al delito. Podés pescar, bucear en busca de tesoros, jugar al golf, al minigolf o al pool, andar en jet ski, meditar, ir al zoológico o a los arcades, donde hay juegos completos para jugar de punta a punta (uno de ellos es una burla a esos directores que firman cada juego que hacen).

También podés interactuar con los perros, gatos y demás animales que andan sueltos en los ecosistemas del juego, acariciarlos, darles de comer y completar una guía completa de criaturas que andan por el mapa.

El juego está repleto de humor subido de tono, desnudos y referencias sexuales. Además del mundo específico y violento de la droga y el narcotráfico.