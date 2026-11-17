Se trata de Phillippe Aghion, el mayor exponente en la teoría del la "destrucción creativa". El economista llamó a tener cuidado con las personas que pierden su empleo en el proceso de cambio que atraviesa la Argentina.

Philippe Aghion este martes en las jornadas organizadas por el BCRA en al Palacio Libertad de la Capital Federal.

El destacado economista francés y premio Nobel 2025, Philippe Aghion planteó hoy la necesidad de que haya una mayor protección para las personas que pierden su empleo en el contexto de un cambio de modelo como el que hay en Argentina al tiempo que consideró que los pilares del desarrollo son la innovación tecnológica y la educación.

Durante su exposición y posterior intercambio con los moderadores Fernando Álvarez e Iván Wening, Aghion sostuvo que para que la Argentina logre avanzar con mayor rapidez y mantenga un perfil inclusivo, es indispensable la aplicación de un trípode de políticas públicas: flexiseguridad, educación y competencia .

Aghion subrayó que el concepto de "destrucción creativa" —inspirado en sus lecturas de Karl Marx y Joseph Schumpeter— requiere de marcos institucionales adecuados para generar un crecimiento sostenido. En este sentido, detalló los pilares fundamentales que recomienda a nivel global y de manera particular para la economía argentina:

Flexiseguridad: Un sistema que logre suavizar la transición laboral ante la destrucción inevitable de puestos de trabajo generada por la innovación y la tecnología, combinando la flexibilidad con redes de protección.

Un sistema que logre ante la destrucción inevitable de puestos de trabajo generada por la innovación y la tecnología, combinando la flexibilidad con redes de protección. Educación: Enfocada en dotar a las nuevas gen eraciones de herramientas críticas, c apacidades de lectoescritura y generación de ideas.

Enfocada en dotar a las nuevas gen apacidades de lectoescritura y generación de ideas. Competencia: Una política de competencia estricta que evite que las empresas dominantes o los incumbentes bloqueen la entrada de nuevos actores al mercado.

Inteligencia artificial, productividad y empleo

Al referirse a la revolución de la inteligencia artificial, el premio Nobel indicó que esta tecnología impulsará la productividad al automatizar tanto la producción de bienes y servicios como la generación de ideas. Junto a su colega Simon Bunel, estimó que la IA y la automatización deberían aportar un incremento de 0,68 puntos porcentuales de crecimiento anual durante un período de diez años.

No obstante, advirtió que el despliegue de la IA no está exento de desafíos y que la falta de competencia —ejemplificada por el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas en servicios de nube— "representa un obstáculo potencial". Asimismo, reconoció que si bien habrá una reducción de puestos de trabajo en tareas administrativas expuestas a la sustitución, se crearán nuevos empleos impulsados por una mayor demanda y productividad.

Consultado sobre si la inteligencia artificial podría reemplazar el pensamiento crítico, Aghion fue categórico al señalar que las ideas innovadoras y creativas parten del juicio crítico humano —similar al concepto planteado por Immanuel Kant—, por lo que la tecnología actúa como una potente herramienta de asistencia pero no sustituye la creación intelectual fundamental.

El debate sobre la regulación y los impuestos a la riqueza

Durante el intercambio con los economistas locales, el académico francés abordó las comparaciones entre Europa y Estados Unidos, señalando que el Viejo Continente adolece de una burocracia excesiva, falta de un mercado unificado comparable al de las grandes potencias y escasez de capital de riesgo para arriesgar en startups.

Respecto a las propuestas de tributación a la riqueza —como el denominado «impuesto Zuckman»—, Aghion advirtió que gravar en exceso a los innovadores sin flujo de caja, como ocurre con los unicornios tecnológicos europeos, puede desalentar la innovación y forzar la venta o pérdida de control de sus propias empresas. Como alternativa, sugirió fomentar la filantropía y la asignación de recursos a fundaciones públicas destinadas a la educación y la investigación mediante incentivos de desgravación impositiva.

Hacia el cierre del encuentro virtual, Aghion rememoró sus inicios como militante socialista en su juventud francesa, motivado por su obsesión con la erradicación de la pobreza, una inquietud social que posteriormente lo condujo a volcarse de lleno a la investigación académica sobre la economía del crecimiento endógeno y la competencia imperfecta.