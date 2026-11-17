Su celular contenía registros de las torturas a las víctimas y lo vinculan con uno de los principales acusados del caso.

El triple crimen narco de Florencio Varela sumó un nuevo detenido que podría aportar información clave sobre la organización detrás de los asesinatos. Su teléfono celular permitió acceder a pruebas sobre las torturas que sufrieron las tres víctimas y ampliar la investigación sobre la banda.

El sospechoso es Daniel Tello Chacón , de 33 años, quien fue procesado con prisión preventiva. Lo acusan de haber sido el chofer de Roger Macalopu , señalado por ordenar la amputación de un dedo a una de las víctimas.

Además, los investigadores encontraron 207 kilos de cocaína en una quinta y analizaron el papel que tuvo la aplicación de mensajería Zangi en el caso.

El video del triple crimen

Los investigadores del Juzgado Federal N°2 de Morón que trabajan para esclarecer los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sabían que Tello Chacón existía, que era uno de los nuevos traficantes peruanos en Argentina, parte de una banda de especialistas en grandes envíos como lo fue “El Manteco” Mendoza Herrera. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo el 5 de octubre último en una quinta de La Reja, zona de Moreno, ubicada en medio de varios countries, en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Daniel Tello Chacón.

Allí, le encontraron 207 kilos de cocaína. También, le incautaron su celular, que fue peritado por la PSA. La Justicia federal de San Isidro encontró, allí, lo que muchos sabían, o suponían que existían, pero que jamás habían visto: la sesión de torturas que sufrió Lara Gutiérrez.

En el video, un hombre que ya fue identificado, le amputó un dedo meñique con una tijera cortaperno. Le amputarían cuatro dedos más y le cortarían la oreja izquierda, antes de apuñalarla en el cuello para desangrarla hasta morir. Lara fue reconocida de inmediato por investigadores judiciales. La escena de su tortura coincidía con un ambiente de la casa de Florencio Varela donde ocurrió la masacre. También, reconocieron al hombre que retenía a Lara mientras la mutilaban, idéntico a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”.

Arroyo Salgado envió el video al Juzgado Federal N°2 de Morón. Allí, cerró todo. La Justicia entendió que la banda de Tello Chacón y su jefe, “Roger” Macalopu, estaba involucrada en el triple crimen. Peor todavía: “Roger” Macalopu lideró la tortura a Lara. De repente, una nueva facción narco, mucho más ambiciosa que la integrada por “Pequeño J” y su familia, entraba en la trama.

El desliz de Tello Chacón fue notable. El video había sido enviado a su teléfono en la madrugada del 24 de septiembre último, más de un año después de los asesinatos, mediante la app encriptada Zangi, que la banda usaba para comunicarse, que no requiere un número de teléfono asociado para su registro. Tello, que empleaba el alias “Dominik” en Zangi, había borrado la grabación. Sin embargo, Zangi no parece ser a prueba de forenses: la PSA lo encontró en una pericia al celular; fue recuperado en una carpeta de la app misma.

Hoy, Tello, Macalopu y cuatro sospechosos más están presos y procesados en la causa de Arroyo Salgado: “Roger” mismo fue embargado por $4 mil millones. El procesamiento de la jueza revela, entre otras cosas, la ruta del video de las torturas. Por lo visto, el archivo se compartió a lo largo del tiempo:

“En uno de los teléfonos celulares secuestrados en poder de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, se encontró una conversación -mediante la plataforma Zangi-, en la que el nombrado solicitó a una supuesta persona femenina, a quien llama la remisión de los videos “Hermana”, ante lo que la interlocutora respondió ‘…Cuando le cortan el dedo…' ‘…No guardes esos videos por favor… Cuál será? a ver... espera voy a tantear cuál;… Ya lo encontré… Lo borro en dos minutos…', finaliza la jueza.

La charla ocurrió entre las 03:13 y las 03:25 del mismo 24 de septiembre de este año, minutos antes de que Tello Chacón reciba el video.

Roger Macalopu tras su detención.

Tello Chacón cumplía un doble rol en la banda de “Roger”, según los seguimientos de la causa: chofer de uso personal del capo y cuidador del aguantadero en la calle Wilde en La Reja donde se hallaron los 207, unos cuantos distribuidos en mochilas de estilo militar. También, se encontraron anotaciones referentes a transacciones cripto.

“A ello se suma, de manera decisiva, que del análisis cruzado de los dispositivos secuestrados surge que Tello Chacón utilizaba en la aplicación Zangi el nombre de usuario “Dominik”, mediante el cual recibía de “Cody” -Macalopu Cafferata- las instrucciones para hacer entregas de mercadería y/o cajas", continuó Arroyo Salgado. En otras conversaciones por Zangi, otro contacto le enviaba a Tello una foto de una literal barricada de panes de droga.

Así trasladaban la droga

El traslado de los 207 kilos de cocaína hasta la quinta de La Reja habría sido realizado en un camión. El 5 de octubre la droga fue transportada en un vehículo Scania con semirremolque. Las cámaras registraron el recorrido del transporte, que era seguido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante el trayecto, Daniel Tello Chacón recibió actualizaciones sobre el traslado.

Uno de los principales interrogantes que todavía intenta resolver la Justicia federal es qué relación existía entre las organizaciones de "Pequeño J" y "Roger" Macalopu, junto con Tello Chacón. Los investigadores sospechan que ambas bandas mantenían negocios en común, aunque todavía no pudieron establecer con precisión cómo funcionaba ese vínculo ni cuál fue su alcance en los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.