El gran anuncio del GTA VI: así suena la música de Ca7riel y Paco Amoroso para el juego

El dúo argentino forma parte del álbum oficial del videojuego que se lanzará en noviembre. Rauw Alejandro, Travis Scott y Keith Richards también participan.

Ca7riel y Paco Amoroso serán parte de la música del GTA VI.

Rockstar Games confirmó que GTA VI tendrá su propio álbum musical oficial, titulado Grand Theft Auto VI: The Album , con 34 canciones originales creadas especialmente para acompañar el universo de Vice City y Leonida. Entre los artistas convocados aparecen Ca7riel y Paco Amoroso , que participan en uno de los seis temas ya presentados.

La canción se llama “Sexy Magic” y reúne al dúo argentino con PinkPantheress, Fred again.. y el productor francés Étienne de Crécy. El tema fue incluido entre los primeros adelantos del disco, que estará disponible junto con el lanzamiento del esperado videojuego el 19 de noviembre de 2026.

La producción musical fue presentada por Rockstar como una selección destinada a capturar “la energía eléctrica” del mundo de GTA VI. A diferencia de las canciones que suelen escucharse en las radios internas de la saga, el álbum estará compuesto por material creado específicamente para el videojuego.

Qué canciones tendrá el álbum de GTA VI

Hasta el momento, Rockstar dio a conocer seis de las 34 canciones que formarán parte de Grand Theft Auto VI: The Album. Además de “Sexy Magic”, de Ca7riel y Paco Amoroso junto a PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy, fueron confirmados otros cinco temas.

“RHYNO” pertenece a Travis Scott y cuenta con la producción de Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk. También fueron presentadas “That’s It”, de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin; “Last Thing You Need”, de Morgan Wallen; “Macacoa 2000”, de Rauw Alejandro; y “Bright Lights, Big City”, de Kebith Richards, guitarrista de The Rolling Stones.

El álbum estará disponible en las principales plataformas de música. Además, Rockstar anunció ediciones físicas en vinilo y CD, que ya pueden reservarse. El lanzamiento está previsto para el mismo día en que Grand Theft Auto VI llegue a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El nuevo hito de Ca7riel y Paco Amoroso

La participación en GTA VI se suma a una serie de hitos recientes para Ca7riel y Paco Amoroso. Después de un exitoso 2025, el lanzamiento de su disco Free Spirits y una posterior gira internacional, el dúo argentino continúa ampliando su presencia fuera de la escena musical local.

Su vínculo con los videojuegos también se había producido recientemente con “Muero”, canción que fue incluida en la banda sonora oficial de EA SPORTS FC 27. Ese compilado reúne 120 canciones de artistas de 36 países y también incluye a músicos argentinos como Milo J, Nicki Nicole, María Becerra, Nathy Peluso, Cazzu y Dante Spinetta.

Ahora, la llegada a Grand Theft Auto VI representa otra incorporación de su música a una de las grandes producciones internacionales de entretenimiento.

El antecedente de GTA V

La saga ya había utilizado un formato similar con Grand Theft Auto V. Para ese lanzamiento se presentó The Music of Grand Theft Auto V, una colección dividida en tres volúmenes que reunió 59 canciones originales creadas para el videojuego, además de su banda sonora instrumental y una selección de temas utilizados en las estaciones de radio.

Aquella recopilación incluyó artistas como A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Simple Minds y Flying Lotus, entre otros. En el caso de GTA VI, Rockstar optó nuevamente por reunir material musical asociado directamente con el universo del juego.

Siete nominaciones a los Latin Grammy

El anuncio de la participación en GTA VI llegó en un momento de fuerte exposición internacional para Ca7riel y Paco Amoroso. La Academia Latina de la Grabación confirmó siete nominaciones para el dúo en la 27.ª edición de los Latin Grammy, cuya ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Los músicos fueron nominados en categorías como Álbum del Año por Free Spirits, Grabación del Año por “Ha Ha” y Canción del Año por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, esta última junto a Sting.

Además, recibieron candidaturas en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación de Música Electrónica y Mejor Video Musical Versión Larga.

Con estos reconocimientos y su participación en bandas sonoras internacionales, Ca7riel y Paco Amoroso suman una nueva aparición vinculada a una producción global. Esta vez, su música será parte del universo de Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de 2026.