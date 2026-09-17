Horóscopo chino: este signo recibirá un reconocimiento en septiembre, según Ludovica Squirru.

La astróloga y tarotista Ludovica Squirru describe a septiembre como un período atravesado por la energía del Gallo combinada con el Año del Caballo.

Al respecto, las previsiones del horóscopo chino apuntan a los cuidados, los cambios familiares, las aventuras y la toma de decisiones firmes.

En ese sentido, el signo del horóscopo chino que recibirá un reconocimiento en septiembre, según Ludovica Squirru , es el Tigre , ya que tendrá una primera mitad de septiembre marcada por el trabajo con poca paga, además de una exigencia mayor de disciplina y concentración. Sin embargo, y según las predicciones de la experta, podría recibir un reconocimiento o un diploma con valor curricular y avanzar con el inicio o el cierre de un proyecto pendiente.

Cabe destacar que septiembre, al ser un mes con la energía del gallo, será un mes de revisión para los nacidos bajo dicho signo. Incluso los más chicos, como los nacidos en el año 2017, comenzarán a sentir mayores exigencias en la escuela. Al respecto, la predicción de Ludovica Squirru propone hacer una lista de aquello que ya no hace falta y luego destruirla. También señala la terapia, las constelaciones y la práctica de alguna disciplina deportiva como herramientas para deshacerse de aquello que ya no necesita.

No obstante, recordemos que 2026 es el año del Caballo de Fuego, un período de energía intensa, transformadora, acelerada y de constante movimiento, según las predicciones de Ludovica en su libro Horóscopo chino 2026. De tal manera, el elemento Fuego se une a un signo que ya es de fuego por naturaleza, lo que potencia aún más el entusiasmo, la creatividad y el coraje, pero también la impulsividad, por lo que todos los signos deberán estar atentos a sus reacciones desmedidas.

En ese sentido, el principal desafío del año es aprender a domar el propio ímpetu y canalizar la fuerza indomable del Caballo con conciencia y dirección clara.

Cuál es el signo del horóscopo chino que deberá mantener el control y la paciencia este mes

De acuerdo a lo que adelantó Ludovica Squirru, el Gallo trae un buen mes para el Caballo, pero deberá tener precauciones. La energía de este animal aportan herramientas vinculadas con el control, la paciencia y la claridad mental en el noveno mes del año.

El punto en estos 30 días será que, conforme avancen, el Caballo podría sentir que está preparado para asentarse, en el caso de los solteros, pero deben tener calma, porque al aparecer estas emociones, estarían en riesgo de tomar decisiones muy apresuradas. De acuerdo a lo que advirtió Ludovica, no sería recomendable casarse en el 2026, siendo lo aconsejable esperar que cambie el año. Aquellos que ya estén casados, podrán disfrutar de un período tranquilo.