Este signo del Horóscopo Chino tendrá que pedir disculpas en septiembre 2026, según Ludovica Squirru

La astróloga lanzó una predicción que pone principal atención en un signo que se verá atravesado por el mes. Qué dijo.

Septiembre no será un mes que pasará desapercibido en los signos del zodíaco . En algunos de ellos, tendrá un impacto significativo por el cual tendrán que tomar cartas en el asunto y determinar el camino para transitar el período de la mejor manera.

Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru , hay un signo que tendrá una misión más que especial: pedir disculpas, reparar vínculos y resolver asuntos pendientes. Será un mes intenso , con la toma de importante decisiones tanto personales como financieras.

En un mes atravesado por la energía de Gallo , combinado con el Año del Caballo de fuego , habrá movimientos en los signos poniendo un contexto diferente para cada uno de ellos. Según su análisis, la Serpiente tendrá que atravesar un tiempo de definiciones.

Según reveló, será un mes de claridad mental, orden financiero y decisiones firmes para quienes nacieron en el signo Serpiente. Será tiempo de revisar situaciones y tomar posición, por lo que pedir disculpas, reparar vínculos y resolver asuntos serán claves.

Nueva vida para estos 4 signos del zodiaco chino en septiembre 2026: todo se volverá más fácil

Una persona cercana podría confesar algo que podría cambiar la percepción de la relación. Será una etapa favorable para las nuevas etapas sentimentales, donde habrá conversaciones y cambios.

Para los más jóvenes bajo este signo, habrá mayor sensibilidad. Será clave trabajar la compostura para superar distintas situaciones.

Por su parte, para el Gallo también será un mes de revisión, con un trabajo interno y externo. Los nacidos en 2017 podrán sentir mayor exigencia en la escuela.

Como acción, Ludovica propone hacer una lista de las cosas que ya no hace falta y destruirla. Terapia, constelaciones y alguna disciplina deportiva podrían ser herramientas para deshacerse de cosas innecesario.

Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre: predicciones para los 12 signos

Después de un fin de semana de descanso real, la semana arranca con las pilas recargadas, una energía más serena que la de otros lunes y lo mejor del horóscopo. Esa pausa del sábado dejó espacio para procesar la primera semana de septiembre, y hoy eso se traduce en mayor claridad para encarar lo que viene.

Esta calma favorece las decisiones bien pensadas: en el trabajo, conviene planificar la semana con método, definiendo prioridades antes de lanzarse a resolver todo de golpe. En las relaciones, la cercanía que se disfrutó durante el fin de semana es un buen punto de partida para sostener el vínculo con pequeños gestos durante los próximos días.

El consejo del día es arrancar sin prisa: aprovechá la claridad que trajo el descanso para elegir bien tus prioridades de la semana. Revisá tu signo solar y, si lo conocés, también tu ascendente, para afinar la lectura según tu momento personal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Este lunes arrancás con más calma que de costumbre, gracias al descanso real que te diste el fin de semana. En el trabajo, definí una prioridad clara para esta semana, sin lanzarte a resolver todo a la vez. En lo afectivo, el plan relajado del sábado dejó una buena base; sostenela con un gesto simple hoy. Empezá la semana con un plan, no solo con impulso.

Claves del día:

Color: Rojo terracota

Rojo terracota Número: 7

7 Palabra clave: Claridad

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy te sentís cómodo retomando tu rutina, con la estabilidad de siempre reforzada por el buen descanso del fin de semana. En lo laboral, es buen momento para organizar la semana con método, sin apuro. En el amor, ese momento simple y sensorial del sábado dejó una huella linda; disfrutala hoy con calma. Arrancá el lunes a tu ritmo propio.

Claves del día:

Color: Verde oliva

Verde oliva Número: 21

21 Palabra clave: Estabilidad

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este lunes tu mente arranca clara después de un fin de semana contemplativo, con ganas de organizar bien lo que viene. En el trabajo, es buen momento para plantear objetivos con precisión, aprovechando esa calma poco habitual. En lo afectivo, la charla relajada del sábado dejó buena energía; retomala hoy con naturalidad. Elegí bien qué priorizar esta semana.

Claves del día:

Color: Amarillo mostaza

Amarillo mostaza Número: 10

10 Palabra clave: Precisión

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy volvés a la rutina con la tranquilidad que te dio pasar el sábado en casa, junto a los tuyos. En lo laboral, arrancá por lo simple antes de encarar lo que requiere más energía. En las relaciones, ese día en familia dejó una sensación de calma que vale la pena sostener esta semana. Cuidá tu ritmo propio al empezar.

Claves del día:

Color: Azul suave

Azul suave Número: 4

4 Palabra clave: Tranquilidad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este lunes arrancás con la buena energía del fin de semana compartido, y eso se nota en tu actitud. En el trabajo, tomá la iniciativa en algo nuevo con la confianza que te dio disfrutar en compañía. En el amor, esa calidez del sábado sigue dando frutos hoy. Empezá la semana marcando el ritmo con seguridad.

Claves del día:

Color: Dorado

Dorado Número: 13

13 Palabra clave: Confianza

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy tu instinto organizador vuelve con fuerza para arrancar bien la semana, después de haberte permitido soltar el control el sábado. En lo laboral, hacé una lista clara de prioridades en lugar de querer resolver todo a la vez. En lo afectivo, sostené ese permiso de simplemente estar que te diste el fin de semana. Organizate sin caer en la autoexigencia de siempre.

Claves del día:

Color: Verde salvia

Verde salvia Número: 22

22 Palabra clave: Organización

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Este lunes buscás mantener el equilibrio que encontraste el fin de semana, y el terreno está a tu favor para lograrlo. En el trabajo, tu capacidad de mediar te posiciona bien frente a decisiones que se vienen esta semana. En el amor, la armonía plena del sábado sigue siendo terreno fértil para el vínculo. Arrancá priorizando lo que te da paz.

Claves del día:

Color: Rosa pastel

Rosa pastel Número: 16

16 Palabra clave: Armonía

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy retomás la semana con más claridad después del momento de introspección que te diste el sábado. En lo laboral, es buen momento para planificar la semana con foco sostenido. En las relaciones, ese silencio que te permitiste te ayudó a procesar; hoy podés volver al vínculo con más presencia. Empezá con determinación, sin perder la calma ganada.

Claves del día:

Color: Borgoña

Borgoña Número: 29

29 Palabra clave: Determinación

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Este lunes tus ganas de explorar vuelven con fuerza, después de la pequeña escapada o cambio de aire del sábado. En el trabajo, es buen momento para presentar una idea con la confianza que te dio ese respiro. En el amor, tu optimismo contagia a quien tenés cerca. Arrancá la semana con un objetivo concreto en mente.

Claves del día:

Color: Turquesa

Turquesa Número: 1

1 Palabra clave: Impulso

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy tu disciplina de siempre encuentra un buen punto de partida para la semana, después de un descanso que por fin te permitiste el sábado. En el trabajo, es buen día para planificar tus próximos pasos con método y sin apuro. En lo afectivo, sostené esa presencia real que ofreciste el fin de semana; te sigue haciendo bien. No midas tu valor solo por lo que producís hoy.

Claves del día:

Color: Gris grafito

Gris grafito Número: 18

18 Palabra clave: Método

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este lunes tus ideas arrancan frescas, con ganas de proponer algo distinto para la semana. En lo laboral, es buen momento para compartir esa idea original, aprovechando la energía social del fin de semana. En el amor, tu independencia convive bien con la cercanía si la comunicás con claridad. Arrancá abierto a lo nuevo, sin perder tu esencia.

Claves del día:

Color: Azul eléctrico

Azul eléctrico Número: 25

25 Palabra clave: Originalidad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tu intuición arranca afinada después de un sábado de fluir sin agenda. En lo laboral, una corazonada sobre un proyecto puede resultar más certera de lo que imaginás. En el amor, la conexión profunda del fin de semana sigue firme; un gesto simple hoy la sostiene. Empezá la semana confiando en lo que sentís.

Claves del día: