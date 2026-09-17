Facundo Moyano pidió levantar la restricción para ver a su novia Candela: qué pasó con el supuesto encuentro

Él cuenta con medidas para impedir el acercamiento a su pareja. La joven también elevó una solicitud ante la Justicia.

El exdiputado habría ingresadoi al hotel el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre.

La Justicia investiga al sindicalista y exdiputado, Facundo Moyano por el presunto incumplimiento de la perimetral que le prohíbe acercarse y mantener contacto con su novia Candela Arizaga. La medida fue dictada el 4 de agosto , después del episodio ocurrido en Belgrano que derivó en la detención del exdiputado.

El exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Ante una denuncia sobre un supuesto encuentro, desde Fiscalía retiraron las imágenes de una cámara de seguridad del Aira Apart Hotel de Buenos Aires donde se alojó Moyano.

Según reveló TN, fueron al menos cuatro encuentros que tuvieron y que también hubo otros en el sindicato de trabajadores de peaje. Aún así, la Justicia no confirmó que esto haya ocurrido.

En este contexto, Moyano hizo un pedido para que la Justicia levante la restricción de acercamiento, esto ocurrió un día después de que Arizaga hiciera lo mismo. Los abogados indicaron que presentaron un escrito donde se argumenta que el relato de los testigos no pudo establecer ninguna prueba que ratifique las causas por las que está imputado.

Facundo Moyano es investigado por un presunto incumplimiento de la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga.

Que se sabe del presunto encuentro entre Moyano y su novia

Según reveló Noticias Argentinas, el exdiputado ingresó al hotel el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre y utilizó la habitación 603.

Este martes por la tarde, Fiscalía se acercó al establecimiento de calle Belgrano 538, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, y una empleada otorgó voluntariamente el DVR del establecimiento.

Con los elementos que se encontraron y pruebas recabadas, se confirmó que no hay registro de que Arizaga estuvo en dicho hotel durante la estadía de Moyano.

Candela Arizaga negó ante la Justicia haber denunciado a Facundo Moyano.

Por último, en el informe se dejó constancia también que se tomo conocimiento de la historia de Instagram que la influencer había publicado en redes sociales. "No fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro -sin fecha precisa­- entre Moyano y Arizaga", destacaron.

La restricción vigente contra Facundo Moyano

La Justicia impuso a Facundo Moyano la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y de mantener cualquier tipo de contacto con ella. La medida fue dictada tras el episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, que dio origen a la causa judicial.

Ese día, Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes que intervino aseguró que la joven le manifestó que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad.

El exdiputado fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a una serie de medidas cautelares.

Arizaga posteriormente negó haberle dicho al policía que había sido golpeada o privada de su libertad. También manifestó en reiteradas oportunidades su intención de volver a tener contacto con Moyano.

Este miércoles, su abogado Roberto Herrera presentó un nuevo escrito ante la Fiscalía de Género Norte para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones. En la presentación sostuvo que ya no existiría un riesgo concreto que justifique mantener las medidas y remarcó la voluntad de su representada de "restablecer el vínculo" con Moyano.