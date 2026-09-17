Se viene la segunda temporada de Avenida Brasil: cuándo se estrena y cómo será el regreso de Nina y Carminha.

Avenida Brasil fue una de las telenovelas internacionales que conquistó los corazones de los argentinos allá por 2013, cuando era transmitida a través de Historias de corazón , de la mano de Virginia Lago . De hecho, este último año, el ciclo volvió a apostar por la exitosa novela brasileña con su retransmisión, la cuál le viene dando buenos números a Telefe .

Pero hay otra buena noticia para sus fanáticos: Avenida Brasil tendrá una segunda temporada. La noticia fue confirmada por la propia productora y ya genera expectativa entre los seguidores de la ficción.

El éxito que tuvo Avenida Brasil en Argentina fue tal que para cerrar la historia, Telefe organizó una súper fiesta en el Luna Park junto a sus protagonistas, en una noche que reunió a miles de fanáticos de la novela. Ahora, 14 años después, la historia de Jorgito, Nina, Carminha y Tifón continuará. La cadena de televisión TV Globo confirmó que la serie tendrá una segunda temporada, con el estreno previsto para 2027.

La noticia fue anunciada por la propia productora a través de sus redes sociales el pasado 8 de septiembre y, desde entonces, comenzaron a conocerse más detalles sobre esta esperada secuela. “La telenovela que cautivó a Brasil en 2012 regresa”, escribieron desde TV Globo. La famosa cadena brasileña difundió las primeras imágenes del elenco. Algunos integrantes del elenco original volverán a ponerse en la piel de sus recordados personajes, también habrá nuevas incorporaciones que se sumarán a la historia.

Entre ellos se encuentran Adriana Esteves, quien volverá como Carminha; Débora Falabella, como Rita/Nina; Murilo Benício, como Tifón; Cauã Reymond, como Patata/Jorgito; Ana Karolina Lannes, como Ágata; Marcos Caruso, como Leleco; Eliane Giardini, como Muricy; y Juliano Cazarré, como Adauto. Pero el elenco no estará compuesto únicamente por los rostros conocidos de la primera temporada. La nueva entrega también contará con actores como Jéssica Ellen, Mel Maia, Thalita Carauta y Thomás Aquino.

La emotiva reacción de Virginia Lago al conmovedor mensaje de María Becerra

La actriz y conductora, Virginia Lago, reaccionó al especial y emotivo mensaje que María Becerra le dedicó en sus redes sociales tras su esperado regreso a la pantalla de Telefe con su ciclo de películas, Historias del Corazón. La conductora debutó el lunes 3 de agosto y no solo se emocionó ella sino que generó lo mismo del otro lado de la pantalla. Y una que dejó en evidencia este sentimiento fue La Nena de Argentina mediante su cuenta de Instagram: "Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto".

Tras compartir un recorte de lo ocurrido en esta tarde tan especial con el regreso del exitoso ciclo de Telefe, María Becerra recordó sus viejos tiempos acompañada por la gran actriz: "Na na na na, me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos reina hermosa. Que nostalgia". "Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto a todos los argentinos y argentinas, recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía sus masitas o se tomaba su famoso 'vinito'", concluyó en referencia a los días que dejaba la taza de té y que han sido tan virales en las redes durante años.

Así fue que Virginia decidió grabar un video para las redes donde leyó estas hermosas palabras que le escribió una de las artistas más globales del país, a la que definió como "muy particular y muy hermosa". "Gracias María, muchísimas gracias", expresó antes de comenzar a leer en voz alta.

Una vez que terminó de decir lo que le escribió Becerra en su posteo, la mítica actriz se mostró muy conmovida por el alcance que ha tenido su labro durante muchos años: "Muchas gracias María, hermosa esta cartita. Es una cartita, preciosa. Te abrazo fuerte, te quiero".