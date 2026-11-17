A través de una serie de decretos, el Ejecutivo amplió las plantas funcionales en las regiones Confluencia y del Pehuén, e incorporó profesionales egresados de las residencias provinciales.

El gobierno neuquino oficializó este lunes 16 de noviembre la creación e incorporación de 43 cargos presupuestarios destinados a fortalecer el Sistema Público Provincial de Salud (SPPS).

Las medidas, formalizadas mediante los decretos 1892, 1893, 1894 y 1895, apuntan a tres ejes estratégicos: reforzar el área pediátrica en Plottier , poner en marcha dos dispositivos habitacionales de salud mental y asegurar la radicación de nuevos médicos especialistas en el territorio.

Mediante el Decreto 1892, se crearon 10 puestos de Enfermera/o para la planta funcional del Hospital Plottier "Dr. Alberto Herrera", dependiente de la Región Sanitaria Confluencia.

Según los fundamentos de la norma, la medida responde a la reciente ampliación de la capacidad asistencial del sector de Pediatría. Hasta el momento, la atención en esa área se sostenía mediante recargos horarios y redistribución de tareas; los nuevos cargos permitirán garantizar una cobertura continua y segura durante los tres turnos diarios.

Dos nuevos DIH

En cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) y su adhesión provincial (Ley 3182), el Ejecutivo creó dos nuevos Dispositivos de Inclusión Habitacional (DIH) de Nivel de Complejidad II, diseñados para acompañar la externación y la vida en comunidad de pacientes que no requieren internación hospitalaria pero sí apoyos específicos:

El primero es el DIH Complejo Parque Industrial (Decreto 1894), que funcionará bajo la órbita técnica y administrativa de la Región Sanitaria Confluencia y contará con un equipo interdisciplinario de 16 trabajadores: 1 psicólogo, 1 licenciado en Servicio Social, 1 técnico en Acompañamiento Terapéutico, 6 enfermeros, 1 administrativo y 6 operadores territoriales.

El restante es el DIH Zapala (Decreto 1893) que dependerá de la Jefatura de Servicio de Salud Mental del Hospital Zapala "Jorge Juan Pose" (Región Sanitaria del Pehuén). Para su funcionamiento se crearon 14 cargos: 1 psicólogo, 1 licenciado en Servicio Social, 1 técnico en Acompañamiento Terapéutico, 5 enfermeros, 1 administrativo y 5 operadores territoriales.

Los cargos quedan a la espera para el llamado a concurso público

En los tres decretos mencionados (1892, 1893 y 1894), los 40 puestos creados permanecerán vacantes hasta tanto el Ministerio de Salud instrumente los correspondientes llamados a concurso público para su cobertura definitiva.

Este mecanismo de selección es el procedimiento administrativo establecido en el empleo estatal neuquino para garantizar el acceso a la planta permanente bajo criterios de igualdad de oportunidades, transparencia e idoneidad.

En líneas generales, el proceso comienza con la publicación oficial de la convocatoria y los requisitos específicos de cada perfil, seguida por una etapa de inscripción y validación documental. Luego, los postulantes atraviesan distintas instancias evaluativas —que suelen incluir el análisis de antecedentes laborales y académicos, exámenes técnicos de oposición y entrevistas personales ante un jurado integrado por representantes del Ejecutivo y de los gremios—, tras lo cual se confecciona un orden de mérito definitivo que determina quiénes accederán finalmente a los cargos.

Incorporación de residentes

Finalmente, a través del Decreto 1895, el Ejecutivo creó 3 cargos profesionales y dispuso la designación directa —en período de prueba y con retroactividad al 1 de octubre de 2026— de tres especialistas que completaron su formación en el Sistema Provincial de Residencias por Especialidad.

La medida responde al régimen de contrataciones rentadas y obligatorias (Ley 3438), mediante el cual los profesionales formados por la Provincia prestan servicios bajo el régimen de Dedicación Exclusiva en distintos efectores asistenciales, promoviendo así el arraigo y la distribución equitativa del talento humano en todo Neuquén.