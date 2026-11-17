Los expertos alertan que se tratará de precipitaciones inusuales con registros récord, pero además se registrarían temperaturas de hasta 40°C.

El avance de El Niño intensifica las lluvias y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

El fenómeno de El Niño llegó para quedarse durante varios meses y las lluvias seguirán afectando con registros récord en los próximos días. Los expertos advierten sobre un fuerte temporal que golpeará a varias zonas del país con acumulados que superarán los 180 mm de precipitaciones.

De acuerdo a lo que se alertó en las últimas horas, se aproxima a la Argentina un ciclón que aumentará la frecuencia de lluvias y tormentas, con acumulados inusuales.

Las precipitaciones se repetirán entre este martes y el viernes en gran parte del país. Según informó el sitio especializado Meteored, será una semana de lluvias y tormentas frecuentes en buena parte de la Argentina.

El ingreso del ciclón favorecerá episodios de precipitación que dejará acumulados por encima del promedio, con picos superiores a los 180 milímetros y cercanos a los 200 milímetros.

Qué zonas registrarán acumulados de más de 180 mm de lluvia

Según las estimaciones del modelo ECMWF citadas en el informe de Meteored, los fuertes episodios dejarían - en promedio - entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

El avance de El Niño intensifica las lluvias y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en distintas regiones del país.

La sucesión de lluvias en el noroeste argentino y el Litoral podría complicarse en las zonas cercanas al río Paraná. En sectores donde ya hubo evacuados, las lluvias podrían superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros en esta semana.

De acuerdo a las estimaciones, el jueves 19 de noviembre habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Intensificándose en Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos.

Para el viernes 20 de noviembre se prevén nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes.

También se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con acumulados puntuales de hasta 80 milímetros, de acuerdo con el modelo ECMWF.

La inestabilidad alcanzará al norte patagónico, Cuyo y amplios sectores del centro y norte del país, pero la mayor preocupación se concentra en el NEA y el Litoral.

Hasta 50 mm de lluvia en la Patagonia y temperaturas de 40°C

Según Meteored, una amplia zona del país estará bajo la influencia de bajas presiones que favorecerán la formación de lluvias. Un centro de baja presión atravesará el norte patagónico y podría dejar hasta 50 milímetros en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut.

Las bajas presiones también dominarán en Cuyo y parte de la franja central y norte, generando tormentas fuertes, en Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán y el sur de Santiago del Estero.

Ante este panorama, se advirtió sobre el desarrollo de algunas tormentas y un marcado aumento de la temperatura.

El noreste de la Patagonia registrará temperaturas de hasta 29°C o 30°C. Los valores más elevados de la jornada se esperan en el oeste de Formosa y Chaco y el este de Salta y Jujuy, donde rondarán los 40°C. En el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe, las marcas podrían ubicarse cerca de los 35°C.

Un ciclón favorecerá lluvias y viento

Asimismo, el informe señala que el miércoles 18, el centro de baja presión que atravesará el norte patagónico se ubicará sobre el Atlántico, al este de Buenos Aires. Desde allí favorecerá la regeneración de lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

El ciclón impulsará ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 60 km/h en territorio bonaerense.

También se esperan precipitaciones importantes en el noreste. En un período de 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes. Además de tormentas fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.