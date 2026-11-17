El comerciante de 44 años realizó una grave denuncia que derivó en allanamiento y una investigación. El relato del denunciante.

Le ofrecieron 50.000 dólares y un puesto en el gabinete para matar a un intendente.

La Justicia investiga la denuncia de un hombre de 44 años que aseguró haber recibido una oferta de 50.000 dólares y un futuro cargo político para asesinar a un intendente . La presentación derivó en un allanamiento y en el secuestro de una pistola y municiones.

El denunciante señaló a Roberto Chorne , de 60 años, a quien conoce desde hace más de dos décadas y que frecuentaba la parrilla de su propiedad. Además, afirmó que había realizado pintadas políticas en las que se presentaba como candidato a intendente en el distrito.

La denuncia fue radicada el 3 de noviembre y ubicó el presunto ofrecimiento a mediados de septiembre. Chorne negó la acusación en las redes sociales.El supuesto objetivo era Carlos "Turco" Balor, intendente de Berazategui.

50 mil dólares y un cargo político por matar al intendente

De acuerdo a lo que relató el denunciante, Chorne llegó en un Mercedes Benz beige y le exhibió cinco fajos de dólares, que él estimó en unos 50.000, junto con una Bersa Thunder Mini guardada en una funda negra. El dinero y el arma formaban parte del supuesto ofrecimiento.

La primera propuesta habría sido realizar un trabajo en San Miguel o Palomar para "apagarle la luz a uno". El hombre explicó que interpretó esa frase como un pedido para quitarle la vida a una persona y aseguró que se negó.

Después, siempre de acuerdo con su declaración, el denunciado mencionó al intendente y agregó una promesa política. "Necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete", habría dicho.

El comerciante sostuvo que volvió a rechazar la propuesta. Para explicar su negativa, manifestó que Balor lo había ayudado mucho y que no aceptaría participar de un ataque contra él.

El denunciante contó que había estado preso y que Chorne conocía sus antecedentes. Considera que ese fue el motivo por el que lo eligió para el encargo. También manifestó que no había testigos del encuentro, porque vive solo.

Qué encontró la policía en el departamento allanado

El viernes 13, efectivos de la Comisaría Primera allanaron un departamento vinculado al denunciado en el centro de Berazategui. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 4, a pedido de la fiscalía, para buscar armas y un teléfono celular.

La pistola Bersa Thunder y la caja de municiones secuestradas durante el allanamiento en una vivienda vinculada al denunciado. (Foto: Infobae)

Durante la requisa encontraron una pistola Bersa Thunder con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros. Además, secuestraron otro cargador con 11 proyectiles calibre .40, una caja con 50 municiones calibre .22 y un estuche azul correspondiente a una Bersa TPR 40.

En el lugar fueron identificados una mujer de 59 años y un joven de 21, familiares del denunciado. El material secuestrado quedó a disposición de la fiscalía, que avaló el procedimiento. No se adoptaron medidas contra las personas que se encontraban en el inmueble.

La investigación y la restricción de acercamiento al intendente

El expediente tramita como averiguación de ilícito en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Borrone.

Roberto Chorne, a la izquierda, durante una entrevista previa a la denuncia. El hombre negó las acusaciones en redes sociales. (Foto: Primera Página)

Hasta el momento, no se comunicaron detenciones vinculadas con la causa. Entre las medidas informadas figura una restricción de acercamiento que impide a Chorne ubicarse a menos de 50 metros de Balor, de su domicilio y de los lugares donde desarrolla sus actividades. La denuncia continúa bajo investigación.

El intendente tomó conocimiento de la denuncia y rechazó la custodia que le ofrecieron, según publicó Página/12. De acuerdo con esa información, mantuvo sus actividades y no realizó declaraciones públicas sobre el caso.

Balor asumió la intendencia en noviembre de 2025, después del fallecimiento de Juan José Mussi. Antes de hacerse cargo del municipio se desempeñaba en la gestión municipal y había encabezado la lista de concejales del oficialismo en 2023.