Fue una iniciativa sancionada este martes con 175 votos a favor, seis abstenciones y uno en contra. Nuestro país quedó alineado a Estados Unidos, entre otros.

Argentina se abstuvo en la ONU en una iniciativa que busca erradicar la violencia de género.

El voto inédito de Argentina en la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) en sintonía con Estados Unidos, pero no con la problemática de violencia de género de la que nuestro territorio no es ajeno. Este martes, Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de ese organismo internacional destinada a intensificar las medidas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

No obstante, la iniciativa fue aprobada en la Tercera Comisión de la Asamblea General, que tuvo lugar en la sede en Nueva York, con 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un único voto negativo.

La decisión ubicó a nuestro país junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, mientras que Somalia fue el único Estado que rechazó el documento.

Qué propone la resolución

La iniciativa, impulsada por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia, propone reforzar las políticas públicas para combatir la violencia de género, incluida la que se produce en entornos digitales.

También insta a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

Por qué se abstuvo Argentina

La delegación argentina no pidió la palabra para explicar los motivos de su abstención. En cambio, Estados Unidos sí expuso sus objeciones al texto, en una postura que coincidió con la adoptada por el Gobierno argentino.

La representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de ese país ante la ONU, justificó la posición de Washington al señalar que no podía sumarse al consenso por diferencias con algunos términos de la iniciativa.

“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, expresó Gasteiger, según el documento oficial de la delegación estadounidense. Asimismo, sostuvo que “no existe un derecho internacional al aborto” y que ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

Alineado a Estados Unidos

De esta manera, el gobierno de Javier Milei quedó una vez más alineado con Washington. El caso más reciente de esto fue la negativa a una resolución para prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que el país solía apoyar.

Por otro lado, en marzo pasado Argentina también rechazó una resolución contra la esclavitud y la trata de personas, impulsada por Ghana para que la esclavitud sea reafirmada como crimen de lesa humanidad y se promueva el debate sobre reparaciones históricas. Así, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra.

Otro caso fue en octubre de 2025, cuando, junto a Washington y Tel Aviv, nuestro país rechazó una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.

FUENTE: Con info de NA