Lo encontraron con equipos de comunicación, un casco y una credencial falsa. Fue detenido horas antes de la misa multitudinaria que realizó el Sumo Pontífice.

El bombero Tomás Natenzon rompió el silencio después de haber sido detenido durante el operativo de seguridad organizado por la visita del Papa León XIV a la Argentina. Fue el primer sospechoso arrestado en el operativo de seguridad , desplegado en las inmediaciones del escenario donde se celebró la primera misa.

Natenzon estuvo seis días detenido pero finalmente fue sobreseído y liberado por la jueza federal María Servini.

Durante el procedimiento, las autoridades habían encontrado en su poder equipos de comunicación y una credencial falsa, elementos que motivaron la intervención judicial.

Tras recuperar la libertad, el joven de 25 años publicó un mensaje en redes sociales donde negó haber tenido intenciones de atacar al Sumo Pontífice.

El descargo del bombero

A través de un extenso mensaje que tituló "Mi derecho a contar mi verdad", el joven aseguró que llegó el momento de contar mi historia con sus propias palabras.

"El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre", continúo el joven.

Más adelante Natenzon se defendió: “Nunca fui un terrorista y nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”.

Su explicación buscó responder a las sospechas que generaron los cuatro equipos de comunicación que llevaba al ser detenido. “Mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”, expresó en su posteo de Facebook.

Fuentes judiciales precisaron que Natenzon no integra el cuerpo activo de bomberos, sino la Estación 2 de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha como personal de apoyo operativo. Su tarea consistía en asistir en comunicaciones durante las intervenciones de la entidad.

El joven sostuvo que diseñó el sistema de comunicaciones utilizado a nivel nacional durante las actividades de la visita papal. “Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud”, escribió.

La decisión de la Justicia

El Cuerpo Médico Forense concluyó que el joven no tenía la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad de los hechos atribuidos, ni dirigir sus acciones.

Natenzon fue interceptado el domingo 8 de noviembre en el cruce de la avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo, junto al Monumento de los Españoles. En ese lugar se había montado el escenario donde el Pontífice celebraría una misa al día siguiente.

El joven circulaba en una moto dentro del perímetro restringido y llevaba equipos de comunicación, una cámara portátil, un casco blanco similar a los policiales y una campera azul con insignias. También exhibía una credencial con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, que resultó falsa.

La moto tenía una patente que simulaba corresponder a un vehículo oficial, con un escudo de la Nación Argentina y dispositivos similares a balizas y sirenas policiales. El expediente judicial señaló que Natenzon ingresó y permaneció en un sector con acceso restringido antes de las 10.15.

Durante el allanamiento de su domicilio, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, cargadores, municiones, radios, computadoras, pendrives y equipos de comunicación. El arma estaba registrada, pero informes de organismos públicos y policiales detectaron irregularidades en la credencial de acceso, la patente original de la moto y su condición como usuario legítimo de armas.

También hallaron una agenda con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias, una impresión titulada “Visita papal a la Argentina” y una pizarra con referencias al operativo, entre ellas Palermo, Claypole, Luján y Córdoba.

Fuentes vinculadas con el expediente dijeron que esas explicaciones fueron consideradas “atendibles”, aunque la investigación debía continuar sobre el posible acceso a frecuencias de alta seguridad.

Quién es Tomás Natenzon

En sus redes sociales, Natenzon mostraba una fuerte vinculación con el sistema de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires.

El 16 de diciembre de 2025 había compartido lo que definió como las "hermosas noticias" con las que terminaba ese año: su ascenso al grado de tercer oficial de la Estación 2 Vuelta de Rocha y un reconocimiento por un acto de arrojo.

Su actividad también estaba relacionada con las telecomunicaciones y la operación de equipos de radio.

En su última publicación de Facebook, realizada el 8 de septiembre pasado, contó que había aprobado un curso para obtener la licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido, dictado por la Policía Federal Argentina.