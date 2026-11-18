A nivel interanual la cantidad de personas que tienen problemas para abonar sus créditos creció 8,6 puntos.

El crédito a las personas alcanzó un record pero tambien se mantiene alta la morosidad.

El crédito a las familias registró un nuevo récord en septiembre de 2026 al alcanzar los $104,6 billones, pero este incremento vino acompañado de una radiografía preocupante sobre la capacidad de pago de los hogares argentinos.

Según el último informe conjunto de la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la mora por monto se ubicó en el 18,2% del crédito informado, lo que representa un fuerte salto interanual de 8,6 puntos porcentuales.

El informe detalla que, si bien el financiamiento a las personas físicas experimentó una leve suba mensual del 0,8% (y del 3,1% en la comparación interanual), superando por un margen mínimo el pico previo de diciembre de 2025, el nivel de irregularidad en las obligaciones financieras sigue en niveles elevados.

Actualmente, el 26,9% de los deudores del sistema presenta al menos un saldo irregular, evidenciando que más de uno de cada cuatro tomadores de crédito enfrenta dificultades para cumplir con sus pagos.

La brecha entre el sistema financiero y los no bancarios

Uno de los datos más sobresalientes del dossier es la profunda disparidad en los niveles de morosidad según el tipo de otorgante:

Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC): concentran el 14,7% del stock de crédito ($15,4 billones) y registran una alarmante mora por monto del 31,8%.

concentran el 14,7% del stock de crédito ($15,4 billones) y registran una alarmante mora por monto del 31,8%. Sistema Financiero (Bancos y Cápsulas de Crédito): agrupa el 85,3% restante ($89,2 billones) y muestra una mora del 15,9%.

De este modo, el cociente de morosidad entre los PNFC y la banca tradicional se ubica en 2,0, lo que refleja que el financiamiento no bancario —generalmente asociado a tarjetas no bancarias y plataformas de consumo— concentra el mayor riesgo de incobrabilidad.

Disparidad geográfica: La Rioja y San Luis al tope de la mora

A nivel federal, el mapa de la morosidad exhibe marcados contrastes provinciales. Las jurisdicciones con mayores tasas de mora por monto son:

La Rioja: 26,0%.

San Luis: 24,4%.

Santa Cruz: 24,3%.

Catamarca: 23,2%.

En el otro extremo, con los índices de irregularidad más bajos del país, se ubican La Pampa (9,4%), CABA (12,3%) y Entre Ríos (14,5%).

En cuanto a la evolución mensual, el informe apunta que la mora total por monto registró una ligera contracción de 0,2 puntos porcentuales respecto a agosto.

Al excluir la situación 5 (cartera considerada irrecuperable que no se da de baja del stock), la llamada mora operativa se situó en el 9,8% de la cartera total, experimentando una baja mensual de 0,8 puntos porcentuales.

La mayor parte de los deudores son irrecuperables

La mayor parte de los deudores ante los bancos y las billeteras se encuentra en condición 5 irrecuperable, según advierte un nuevo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El estudio revela que el sistema financiero atraviesa un fuerte deterioro de la cartera crediticia, impulsado principalmente por el endeudamiento de las familias para sostener el consumo esencial ante la pérdida de poder adquisitivo.

Al respecto, el reporte indica que el 68% de los deudores morosos se concentra en la categoría de riesgo más alta (irrecuperable), lo que abarca a un total de 4.132.254 personas que arrastran deudas impagas por más de un año.

Del universo en situación irrecuperable, 1.164.665 corresponden a deudores exclusivos de entidades bancarias, 749.703 a compromisos mixtos y 2.217.886 de manera exclusiva a proveedores no financieros de crédito (billeteras virtuales).

En términos de fondos, la categoría de alto riesgo de insolvencia (Situación 4) concentra casi la mitad del total de la cartera irregular con 6,77 billones de pesos, mientras que la Situación 5 (irrecuperable) acumula 5,37 billones de pesos.

Por otro lado, el informe plantea que el total de deudores en mora alcanzó los 6,07 millones de personas —equivalente al 37,9% de la Población Económicamente Activa—, con mayor incidencia en provincias cordilleranas y concentrándose un 70,8% en el tramo etario de 25 a 54 años.