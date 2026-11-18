Descubrieron que solo estaba autorizado como cosmético. La medida rige en todo el país.

El gel prohibido por la ANMAT estaba registrado como cosmético para piel sana.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió en todo el país, el uso y la venta de un gel que se utiliza para ecografías.

El producto se utilizaba para hacer ecografías, aunque solo estaba autorizado como cosmético para humectar y lubricar la piel sana.

La Disposición 7368/2026, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial, alcanza a todos los lotes del gel, cualquiera sea el tamaño del envase o la fecha de vencimiento. Por otro lado, prohíbe distribuir el producto, publicitarlo y ofrecerlo en plataformas de venta por internet.

El Hospital Penna dio el primer aviso y el Hospital Muñiz reportó otra partida sospechosa al día siguiente. Las fotos que envió el Muñiz mostraban envases con la leyenda "Gel apto para ultrasonido".

Se trata del Gel Neutro Sanicol, del cual los análisis de laboratorio detectaron bacterias en cinco lotes. Los análisis que presentó Alcofrac SA identificaron bacterias del complejo Burkholderia cepacia y un recuento de microorganismos superior al permitido.

Cuáles fueron los cinco lotes y qué informó el Hospital Muñiz

Tres de las partidas tenían fecha de vencimiento en 2027. Sus códigos eran L284N (27 de abril), L290N (14 de mayo) y L295N (4 de junio). Los otros dos lotes eran el L346N, con vencimiento el 19 de agosto de 2028, y el L351N, el 3 de septiembre del mismo año.

Los análisis confirmaron la presencia de bacterias del complejo Burkholderia cepacia en las cinco partidas que reportó el Hospital Penna. (Foto: Nicolas Ramos Nieto)

El aviso del Muñiz correspondía a otro lote. Las jefaturas de la Unidad de Inmunodeprimidos y de Terapia Intensiva comunicaron que sospechaban de la presencia de Burkholderia contaminans, una especie del mismo grupo de bacterias.

En una ecografía, el profesional apoya sobre la piel una sonda llamada transductor. El gel desplaza el aire que queda entre ambas superficies y facilita el paso de las ondas sonoras con las que el equipo forma la imagen. En el Penna usaban el Sanicol con esa finalidad, aunque su registro como cosmético no lo habilitaba para estudios médicos.

En octubre, la ANMAT ya le había ordenado a Alcofrac que dejara de elaborar y distribuir el gel y recuperara todas las unidades que todavía no habían vencido. El 9 de ese mes publicó una alerta para que los centros de salud y de diagnóstico dejaran de usarlo. También encargó al área que fiscaliza la publicidad que tramitara la baja de los avisos de venta en internet.

Qué encontraron en la fábrica de Alcofrac

En una reunión con la ANMAT, el presidente de la empresa y su directora técnica reconocieron que no hacían controles microbiológicos de manera sistemática antes de poner los lotes a la venta.

El Muñiz reportó otro lote sospechoso al día siguiente. Las fotos que envió mostraban la leyenda "Gel apto para ultrasonido", un uso que el registro no autorizaba. (Foto: Thesofine)

Cuando las funcionarias preguntaron si Alcofrac ofrecía el gel a sus clientes para hacer ecografías, la directora técnica respondió que desconocía ese dato.

La inspección en la planta de 9 de Abril, en la provincia de Buenos Aires, reveló que faltaban órdenes de elaboración, envasado y etiquetado. Tampoco había documentación que permitiera comprobar con qué controles de calidad la empresa autorizaba la salida de cada partida. El acta consignó además fallas en el circuito de agua desmineralizada.

La fábrica quedó suspendida preventivamente para elaborar, envasar y acondicionar cosméticos. Podrá retomar esas tareas cuando la ANMAT verifique que las instalaciones, los procedimientos y los controles cumplen con las normas de fabricación. El organismo también abrió un sumario sanitario a Alcofrac y a quien ejerza su dirección técnica por las presuntas infracciones.