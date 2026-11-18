La menor falleció en su casa luego de volver del cumpleaños. La sospecha de la madre y los detalles sobre los últimos minutos de vida.

María relató que ayudó a su hija durante la madrugada luego de que la joven presentara vómitos al volver del cumpleaños.

Gran conmoción por la repentina muerte de una adolescente de 14 años , pocas horas después de haber asistido a una fiesta de 15. El caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.

Según la información conocida hasta el momento, la menor regresó a su vivienda- en la ciudad de Mendoza - después del festejo y comenzó a manifestar un fuerte malestar.

Su estado de salud generó preocupación en su entorno familiar, pero la situación terminó de la peor manera cuando se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Kiara Farías. Según el relato de María, su mamá, “algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto”.

El desgarrador relato de la madre de la adolescente que murió después de una fiesta

En diálogo con Radio Nihuil, María reconstruyó cómo fue el regreso de Kiara a su hogar. Luego de llegar 3:40 de la mañana, la mujer encontró a su hija con la ropa manchada de vómito. "La meto a la ducha para lavarla y la llevo a la cama, la seco, le cambio ropa, la acuesto de costado", describió.

Luego de vomitar nuevamente, Kiara se durmió en la cama de su madre. Alrededor de las 10:30 de la mañana, detectó que la adolescente no reaccionaba: "Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito".

La familia de la adolescente espera la autopsia

El primo de Kiara, con el que ella había ido al festejo, se había quedado a dormir allí y se levantó sobresaltado. María le pidió que llamara a su tío mientras ella marcaba el 911.

Al domicilio llegó la policía, quien realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Cuando el médico de la unidad entró a la habitación, repitió el procedimiento. Al salir, le comunicaron a María que su hija ya no tenía signos vitales.

Posteriormente llegó a la vivienda el personal de la Policía Científica: "Me sacaron y ya no me dejaron estar más con ella ahí. Se llevaron la ropa, las fotos", recordó María.

La joven regresó a su casa de Mendoza con una fuerte descompostura y murió horas después.

Ahora la familia espera los resultados de la autopsia. Entre la burocracia y el dolor, hubo además una situación que la madre no pasó por alto: el cuerpo de Kiara estuvo listo para ser retirado el día anterior al velorio, pero nadie le avisó a la familia.

"A nosotros no nos habían avisado nada. Fueron lo más rápido posible lo de la cochería a traer el cuerpo para el velorio", contó.

La Justicia de Mendoza busca determinar qué pasó durante las últimas horas de Kiara y qué provocó su muerte. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que avanza con la toma de declaraciones a los adolescentes que participaron del cumpleaños.

María recordó como era Kiara en la vida diaria. Se despertaba cada mañana para acompañar a sus dos hermanos menores a la escuela del barrio mientras su madre ya estaba en el trabajo. Volvía a casa, estudiaba, cocinaba el almuerzo y lo dejaba listo.

"Ella cocinaba al mediodía, me dejaba comida para mí, limpiaba la casa, ordenaba, lavaba la ropa, ayudaba en lo que más podía", recordó.

"Mi nena, la verdad, era muy responsable. Tenía muy buenas notas, estudiaba mucho, todo el tiempo me decía: 'Ma, para que estés orgullosa'", contó María.