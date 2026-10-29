Cómo acceder a los créditos Neuquén Habita: "La cuota es sensiblemente menor a un alquiler"

Tras entregar los primeros 300 créditos, la Provincia avanza con 1300 preaprobados. Qué ingresos piden, cuánto prestan y qué papeles presentar.

Este último miércoles, 300 familias neuquinas recibieron el primer desembolso de los créditos hipotecarios del programa Neuquén Habita , una línea no bancaria financiada con fondos de la Provincia. La novedad más importante es para quienes todavía esperan. Hay más de 1300 solicitudes preaprobadas, y en muchos casos solo falta un trámite para avanzar.

"Vamos a continuar ahora con 1300 más, que están preaprobados y que les falta alguna documentación. En la mayoría de esos casos, esa documentación que falta son los planos del proyecto para culminar con el proceso del trámite", explicó la secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio , en diálogo con Línea Abierta de LU5. Según datos oficiales, unas 700 familias están en esa etapa.

El programa se lanzó el pasado 8 de mayo. En agosto ya tenía más de 3400 inscriptos y hoy supera las 4000 postulaciones.

El gobierno provincial adjudicó los primeros 300 créditos para la construcción de casas por Neuquén Habita. Neuquén Informa.

Servidio contó que los rechazos se deben sobre todo a tres motivos: ingresos insuficientes, falta de documentación o problemas dominiales, es decir, no tener la escritura del terreno.

Créditos: cuánto prestan y qué ingresos se necesitan

Ese punto es fundamental para quienes piensan anotarse. La línea de construcción exige terreno propio escriturado, y la de ampliación, una vivienda existente con escritura. En los dos casos tiene que ser la vivienda única y de ocupación permanente.

Hay dos líneas, los créditos para construir una vivienda nueva van de 75 a 150 millones de pesos, cubren hasta el 100 por ciento del presupuesto de obra y se devuelven en un plazo de hasta 20 años. Los de ampliación y refacción van de 30 a 75 millones, con un plazo de hasta 10 años.

La regla es que la cuota no supere el 30 por ciento de los ingresos netos del grupo familiar. "Para acceder al máximo del crédito, que son los 150 millones de pesos, es necesario contar con un ingreso familiar de 2.500.000", precisó Servidio.

Según los datos oficiales, para construir se necesita un ingreso mensual de entre 1,3 y 2,6 millones de pesos, según el monto que se pida. Para ampliar, el ingreso va de 950.000 pesos a 2,4 millones. El tope de ingresos del hogar es de 6,5 millones netos por mes.

Consultada sobre si un docente, un empleado de comercio o un estatal que hoy alquila puede aplicar, la funcionaria respondió: "La mayoría de ellos son docentes".

Contó que también hay empleados de comercio y monotributistas: "Ganando un millón quinientos como ingresos, sumando los ingresos de la pareja, ya es posible acceder al crédito".

Un año sin pagar y una tasa del 2%

Uno de los puntos fuertes del Neuquén Habita es el período de gracia. "Nosotros damos un año para la construcción y durante este año no se paga el crédito", explicó Servidio. La idea es que, al cumplirse ese plazo, la familia ya pueda mudarse, deje de alquilar y recién entonces empiece a pagar.

La tasa nominal anual es del 2 por ciento y el capital se actualiza por UVI (Unidad de Vivienda). Aun así, la funcionaria aseguró que la cuota "es sensiblemente menor a lo que es el valor de un alquiler".

En la línea de construcción, el dinero llega en tres desembolsos: un 30 por ciento al inicio, un 50 por ciento en la segunda etapa y el 20 por ciento restante al final. En ampliación o refacción hay un único desembolso.

Paso a paso: qué presentar para cobrar el crédito

El trámite se hace en la Oficina Virtual de Vivienda de la Provincia (oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar). Ahí están los requisitos detallados y los formularios modelo que hay que usar. Para llegar a esta etapa, la familia ya tiene que estar inscripta, tener ingresos suficientes para que la cuota no pase del 30 por ciento de lo que entra al hogar y contar con el terreno o la vivienda escriturados.

El paso donde hoy se traba la mayoría de los preaprobados es la documentación técnica, que cambia según la línea.

Para construcción hay que presentar el plano municipal aprobado o con visado en trámite, con código QR o firma digital del municipio.

Ana Servidio subsecretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia de Neuquén.

También va la planilla de Cómputo y Presupuesto, hecha con el modelo de la Oficina Virtual, firmada por el solicitante y por un profesional matriculado y visada por el colegio profesional. Si el proyecto supera los 90 metros cuadrados, el plano debe marcar la superficie que cubre el crédito, y el solicitante tiene que firmar una nota donde declare que lo financiado no pasa de 90 metros cuadrados.

Para ampliación se pide el mismo plano municipal, aprobado o con visado en trámite, y la planilla de Cómputo y Presupuesto firmada y visada.

Para refacción, la planilla de Cómputo y Presupuesto se presenta siempre. El plano municipal solo hace falta si la obra cambia la estructura, por ejemplo si hay demoliciones, techos o muros nuevos.

Si el lote está fuera del ejido municipal, el plano lo aprueba la Dirección Provincial de Tierras y no el municipio.

Para armar esa carpeta, la Provincia ofrece prototipos de viviendas y trabaja con el Colegio de Arquitectos para sumar profesionales que ayuden a elaborar los proyectos. Las familias pueden elegir igual a sus propios profesionales, constructores y proveedores.

Para quienes todavía pagan el terreno

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa anunció otra posibilidad para quienes todavía pagan su terreno o lo tienen hipotecado. Van a poder recibir fondos para cancelar esa deuda y después pedir el préstamo para construir, "con el mismo trámite".

Las cuotas que paguen los beneficiarios vuelven al Fondo Neuquino para la Vivienda y se usan para otorgar nuevos créditos. "Cuando ustedes cancelen sus préstamos, otras personas van a tener la posibilidad de acceder a uno nuevo", dijo Figueroa.

Hay 1185 casas en construcción y 1845 más listas para empezar a ejecutar.

Según Servidio, alrededor del 60 por ciento de los créditos entregados quedó en la Confluencia. Encabeza Neuquén capital y siguen Plottier y Centenario, localidades con "muchísima demanda".

La lista oficial también incluye a Chos Malal, Cutral Co, Huinganco, Junín de los Andes, Picún Leufú, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Vista Alegre y Zapala. "Es bastante federal", resumió la funcionaria.

"Queremos hacer una reparación histórica"

Para las personas que llevan 10, 15 y hasta 20 años anotados en el RUPROVI, sin respuesta, Servidio reconoció el problema: "Sabemos que hubo mucho desorden, sabemos que no se dirigieron en su momento bien los recursos o no fue totalmente equitativo y justo dentro de la entrega de las viviendas".

La funcionaria aclaró que el crédito hipotecario es solo una de las herramientas. En paralelo, la Provincia trabaja en lotes con servicios y planes habitacionales, como las 50 viviendas entregadas hace poco en el barrio Z1.

"Queremos llegar y hacer de alguna manera una reparación histórica con todos esos que se han inscrito hace años en el RUPROVI y que al día de hoy no tienen una respuesta", afirmó.

También adelantó que el objetivo es aumentar la capacidad de construir viviendas en distintos puntos de la provincia.