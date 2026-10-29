Neuquén La Mañana Cooperativa Calf Se oficializó la lista para renovar el Cuerpo de Delegados de la Cooperativa CALF

La lista Celeste y Blanca fue la única que se presentó y quedó integrada por 99 delegados titulares y 99 suplentes de los 25 distritos electorales. Agregar LM Neuquén a







Se oficializó la lista para renovar el Cuerpo de Delegados de la Cooperativa

Tal como lo establece el Estatuto Social, el miércoles 28 de octubre, a las 24 horas, venció el plazo para la inscripción de listas para la renovación del Cuerpo de Delegados de CALF. En ese marco, la Celeste y Blanca fue la única nómina que formalizó su candidatura.

La presentación fue constatada mediante acta notarial por el escribano Camilo Echevarría, quien dejó registro de la documentación entregada, que incluyó las nóminas de candidatos a delegados titulares y suplentes de los 25 distritos electorales, las aceptaciones de cargos, los certificados de libre deuda y los avales correspondientes.

Su oficialización se realizó este jueves 29 de octubre, durante la reunión del Consejo de Administración, presidida por el ingeniero Marcelo Severini, en las instalaciones de la Cooperativa. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del Estatuto Social, y tras verificar los requisitos estatutarios, se procedió a oficializar la lista Celeste y Blanca y a proclamar a los 99 delegados titulares y 99 suplentes que la integran, conforme al artículo 59 del mismo Estatuto.