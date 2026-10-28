El Municipio deja de cobrar la tasa ambiental: desde cuándo será

La noticia fue confirmada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria anuncio la fecha en que dejará de cobrarse el impuesto.

La Municipalidad de Neuquén dejará de cobrar la tasa ambiental a los ciudadanos, se trata de una medida que impactará en los contribuyentes de la capital provincial. La decisión fue confirmada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La tasa municipal había sido incorporada en 2024 con el objetivo de reunir los recursos necesarios para financiar la construcción del nuevo Centro Ambiental.

El proyecto responde a la necesidad de reemplazar el actual centro , cuya capacidad operativa está llegando a su límite.

“Tomamos la decisión en el año 2024 de incorporar una tasa que tenía que ver con generar un fondo para poder desarrollar el Centro Ambiental que necesita esta ciudad. El nuestro está llegando a su límite, tiene una capacidad para un año, año y medio más. Ante eso, planificamos con la debida anticipación”, señaló Pasqualini.

Sebastián Fariña Petersen

Cuándo dejará de cobrarse la tasa ambiental

La funcionaria detalló que el cobro de la tasa ambiental se realizaba a través de la factura de la Cooperativa CALF para los vecinos que contaban con medidor eléctrico. En los casos restantes, el concepto se incorporaba a los impuestos municipales.

A partir del próximo 1° de diciembre, este mecanismo de recaudación dejará de aplicarse, luego de que el Ejecutivo municipal confirmara que ya se reunieron los fondos necesarios para avanzar con el proyecto.

“Como el fondo ya está constituido, el intendente tomó la decisión de que, a partir del 1° de diciembre, esa tasa no se cobra más”, afirmó Pasqualini. “Como el fondo ya está constituido, el intendente tomó la decisión de que, a partir del 1° de diciembre, esa tasa no se cobra más”, afirmó Pasqualini.

Según precisó la secretaria de Jefatura de Gabinete, el fondo constituido mediante la tasa alcanza los 32 millones de dólares, mientras que el Municipio aportará otros 8 millones de dólares para completar la inversión estimada.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo será el nuevo Centro Ambiental de Neuquén y cuánto costará

La eliminación de la tasa ambiental está directamente relacionada con el avance de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la gestión de residuos de Neuquén. La obra demandará una inversión estimada de 40 millones de dólares y busca ofrecer una solución para los próximos 30 años.

Pasqualini explicó que la próxima etapa contempla la construcción de un centro de transferencia, una infraestructura diseñada para optimizar el traslado de los residuos domiciliarios y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.

“Este centro de transferencia es muy importante porque van a llegar los camiones recolectores de residuos. Es un centro cerrado, algo fundamental para que el viento no disperse la basura por toda la ciudad, como ocurre actualmente”.

El funcionamiento previsto establece que los camiones recolectores ingresarán al centro de transferencia y descargarán los residuos en volquetes de mayor capacidad. Posteriormente, estos serán trasladados hacia un sector ubicado a unos 25 kilómetros, en la ampliación del ejido municipal, donde estarán las cavas destinadas a la disposición final.

Esta modalidad permitirá concentrar las operaciones de transferencia en un espacio cerrado, reducir la dispersión de basura por efecto del viento y organizar de manera más eficiente el traslado de los residuos hacia su destino final.

Además, la planificación contempla la incorporación de tecnología y herramientas vinculadas con el reciclado, con el propósito de avanzar hacia un modelo de gestión que también priorice la recuperación de materiales reutilizables.

Un centro ambiental a 30 años

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su alcance regional. La secretaria de Jefatura de Gabinete remarcó que el nuevo Centro Ambiental no estará destinado exclusivamente a los residuos generados en Neuquén capital, sino que también tendrá una función metropolitana.

“Estamos pensando en un centro ambiental a 30 años, para resolver el tratamiento de la basura durante ese período, pero no solo la nuestra. Recordemos que la ciudad de Neuquén recibe los residuos de Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar y Vista Alegre. Tenemos una mirada metropolitana del manejo de la basura”.

En este sentido, la funcionaria destacó que el crecimiento de las ciudades del Alto Valle obliga a planificar soluciones conjuntas y de largo plazo para el tratamiento de los residuos, especialmente ante el aumento de la población y la expansión urbana.

La propuesta también apunta a reducir el impacto ambiental de la disposición final de la basura y preservar los recursos naturales que caracterizan a la región, particularmente los ríos Limay y Neuquén.

“Queremos ser una ciudad sostenible y sustentable, pero también que la basura de las ciudades cercanas no impacte. Tenemos dos ríos limpios, el Limay y el Neuquén, y queremos seguir conservándolos”.

Por último, Pasqualini subrayó que el tratamiento de los residuos constituye uno de los principales desafíos de las ciudades y destacó la importancia de incorporar infraestructura moderna, tecnología y herramientas de reciclado.