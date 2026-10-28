Una escuela de Neuquén revolucionada y sin clases tras denuncias por acoso: la policía tuvo que sacar a un profesor

En la noche del martes hubo una reunión que duró más de 4 horas y terminó con la intervención de la policía. El Consejo de Educación intervino la escuela.

Una reunión con las familias de los estudiantes de la EPET N° 7 terminó con agresiones a un docente, gritos, enojos y un reclamo de parte de la comunidad educativa de no aceptar ningún tipo de acoso. Las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) intervinieron la escuela y trabajan para normalizar la situación y poder volver a clases.

La escuela se encuentra revolucionada desde hace varios días luego de que un padre de una alumna de 1° año denunció ante la justicia a un alumno quien habría acosado a su hija e intimidado y extorsionado. El padre llevó su reclamo a la Fiscalía, a la Defensoría del Menor, y al CPE. Al transcurrir los días la noticia empezó a conocerse por el resto de los estudiantes y sus familias quienes identificaron más situaciones de acoso por parte del denunciado.

Finalmente la semana pasada los estudiantes realizaron una sentada en la escuela para reclamar la intervención de las autoridades para que puedan ayudar a los estudiantes que fueron violentados. Desde entonces no hay clases en la institución educativa y el martes por la noche se realizó la reunión que duró más de 4horas y terminó en un "debacle", según indicó Gastón Arana, Vocal Rama Media, Técnica y Superior a LM Neuquén .

Sebastian Fariña Petersen

El funcionario confirmó que "hace días el CPE que está interviniendo para normalizar el dictado de clases en la EPET N° 7. "La escuela está intervenida, la directora de nivel Técnico, Angélica Correa se está haciendo cargo", informó el funcionario.

"La semana pasada los chicos tomaron la escuela. Hay un menor de edad denunciado y desde ahí salieron un montón de otras cosas, aparecieron actas de otros docentes denunciados y ayer cuando los padres se empezaron a enterar de todo se armó todo este debacle", describió.

Durante la jornada de este miércoles las autoridades del CPE, docentes y preceptores se reunieron para avanzar en la normalización. Arana contó que en la reunión del martes pasado que se extendió desde las 18 hasta más de las 22, y que muchos de los padres y madres se enteraron en ese momento sobre la denuncia de acoso sobre un estudiante y diferentes denuncias anteriores a profesores.

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"Pasó una situación con un docente que lo quisieron agredir y la Policía tuvo que intervenir para que salga de la escuela", relató el funcionario.

En ese sentido, fuentes judiciales confirmaron que si bien existen tres denuncias contra ese docente no se tratan de abuso sexual y no hay ninguna orden de detención del mismo.

Por su parte, con respecto a la denuncia contra el menor es por difusión de imágenes no consentidas y se encuentra en la Fiscalía de Delitos Juveniles. "Está en investigación, se tomaron distintas medidas, se tomó denuncia a la joven, al padre y se estableció una media cautelar de que el alumno no puede acercarse a la estudiante y se recomendó a la escuela que el denunciado siga teniendo clase en forma virtual", indicaron.

“La escuela no hizo nada para contener a mi hija”

Luciano, padre de la alumna de primer año de la EPET N° 7, contó que denunció a un compañero de su hija por amenazas y una presunta extorsión con la difusión de imágenes. Según relató, el conflicto comenzó hace cuatro meses, cuando el adolescente se incorporó a la escuela y empezó a hostigar a otros estudiantes a través de un grupo de WhatsApp.

Sebastian Fariña Petersen

El hombre aseguró que recurrió a la Fiscalía, la Defensoría del Menor y las autoridades educativas para reclamar medidas de protección. Sin embargo, sostuvo que durante 20 días no consiguió que su hija recibiera contención psicológica. “El reclamo fuerte era que no se hizo nada a favor de los chicos que fueron sus víctimas”, afirmó.

Además, reclamó que se implemente un plan de contingencia para acompañar a los estudiantes afectados y evitar que tengan que convivir en la escuela con quienes denunciaron como sus agresores.