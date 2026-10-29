Las principales entidades del país mantienen sus líneas de créditos , aunque las condiciones entre las ellas pueden generar una mayor devolución de dinero.

Préstamos personales: cuál es el banco con la menor tasa de interés y cuánto hay que devolver si pedís $1.000.000 en 24 cuotas

Los préstamos personales se mantienen como una opción para afrontar gastos, realizar compras o resolver imprevistos. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es importante analizar las propuestas de los diversos bancos. Entre las distintas entidades financieras, las condiciones pueden variar significativamente, lo que se traduce en una mayor devolución de dinero.

De acuerdo a un reciente relevamiento que analizó las ofertas disponibles en octubre 2026, la diferencia entre bancos a la hora de cancelar un crédito llega hasta $276.000 , incluso cuando el monto solicitado y el plazo de financiación son idénticos .

Una de las claves está en no solo observar la Tasa Nominal Anual (TNA), sino también prestarle atención al Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA). La diferencia es que la primera variable expresa únicamente el interés nominal aplicado al capital, mientras que la segunda incorpora dichos intereses y también los cargos contemplados en la operación , como IVA, seguros y gastos operativos.

Elegir bien en qué banco sacar un préstamo puede significar una menor devolución de dinero.

Qué bancos ofrecen las mejores condiciones en octubre 2026

El Banco Galicia es la entidad con mejor acceso al crédito. A través de su préstamo personal Éminent, presenta una TNA mínima del 39% y un CFTEA desde el 58,9%. Esta línea contempla plazos de devolución de entre 6 y 72 meses, aunque sus condiciones están reservadas a clientes pertenecientes a ese segmento.

Luego se ubica el Banco Nación, con una TNA desde el 49% y un CFTEA mínimo del 78,4% para sus líneas Nación Sueldos y Nación Previsional, destinadas a trabajadores y jubilados que cumplen determinados requisitos. Como contrapunto, el valor más elevado lo tiene el Banco Hipotecario, con un CFTEA desde el 255,2% para préstamos de destino libre.

Las tasas de interés de los principales bancos

Estas son las TNA y el CFTEA que en octubre 2026 informan los distintos bancos y entidades financieras para sus préstamos personales, cumpliendo determinadas condiciones:

Banco Galicia : TNA desde el 39% y CFTEA desde el 58,9% para clientes Éminent.

: TNA desde el 39% y CFTEA desde el 58,9% para clientes Éminent. Banco Nación (Nación Sueldos): TNA desde el 49% y CFTEA desde el 78,4%. Está dirigida a trabajadores que cumplen las condiciones de la línea.

(Nación Sueldos): TNA desde el 49% y CFTEA desde el 78,4%. Está dirigida a trabajadores que cumplen las condiciones de la línea. Banco Nación (Nación Previsional): TNA desde el 49% y CFTEA desde el 78,4%. Es una opción para jubilados que reúnen los requisitos correspondientes.

(Nación Previsional): TNA desde el 49% y CFTEA desde el 78,4%. Es una opción para jubilados que reúnen los requisitos correspondientes. Banco Nación (Sin Haberes / Destino Libre): TNA desde el 71% y CFTEA desde el 129,3%

(Sin Haberes / Destino Libre): TNA desde el 71% y CFTEA desde el 129,3% Bancor (préstamo Bancón): TNA desde el 65% y CFTEA desde el 114,3%.

(préstamo Bancón): TNA desde el 65% y CFTEA desde el 114,3%. Banco Galicia (PLUS): TNA desde el 57% y CFTEA desde el 95,8%.

(PLUS): TNA desde el 57% y CFTEA desde el 95,8%. Banco Galicia (MOVE): TNA desde el 87% y CFTEA desde el 174,9%.

(MOVE): TNA desde el 87% y CFTEA desde el 174,9%. Banco Macro (Jubilados y Selecta): TNA desde el 55% y CFTEA desde el 91,1%.

(Jubilados y Selecta): TNA desde el 55% y CFTEA desde el 91,1%. Banco Macro (Plan Sueldo): TNA desde el 61% y CFTEA desde el 104,7%.

(Plan Sueldo): TNA desde el 61% y CFTEA desde el 104,7%. Banco Macro (Mercado Abierto y PyN): TNA desde el 66% y CFTEA desde el 116,7%.

(Mercado Abierto y PyN): TNA desde el 66% y CFTEA desde el 116,7%. Banco Macro (AUH): TNA desde el 66% y CFTEA desde el 116,7%.

(AUH): TNA desde el 66% y CFTEA desde el 116,7%. Banco Macro (Renta Presunta): TNA desde el 96% y CFTEA desde el 203,1%.

(Renta Presunta): TNA desde el 96% y CFTEA desde el 203,1%. Banco Ciudad (Jubilados ANSES): TNA desde el 67% y CFTEA desde el 119,1%.

(Jubilados ANSES): TNA desde el 67% y CFTEA desde el 119,1%. Banco Ciudad (Plan Sueldo): TNA desde el 72% y CFTEA desde el 131,9%.

(Plan Sueldo): TNA desde el 72% y CFTEA desde el 131,9%. Banco Ciudad (Cliente Fiel): TNA desde el 89% y CFTEA desde el 180,5%.

(Cliente Fiel): TNA desde el 89% y CFTEA desde el 180,5%. Banco del Chubut (Descuento de Haberes): TNA desde el 69,5% y CFTEA desde el 125,5%.

(Descuento de Haberes): TNA desde el 69,5% y CFTEA desde el 125,5%. Banco Santander (préstamo personal): CFTEA desde el 142,6%.

(préstamo personal): CFTEA desde el 142,6%. Banco Patagonia (préstamo online): TNA desde el 87% y CFTEA desde el 174,3%.

(préstamo online): TNA desde el 87% y CFTEA desde el 174,3%. Banco Hipotecario (Destino Libre): TNA desde el 110,4% y CFTEA desde el 255,2%.

Los préstamos personales siguen siendo la opción de muchas personas para afrontar gastos.

Cuánto hay que devolver por un préstamo de $1.000.000 en 24 cuotas mensuales

Para llevar las tasas a un ejemplo concreto, el relevamiento utilizó una simulación de un préstamo personal de $1.000.000, con devolución en 24 meses y mediante el sistema de amortización francés. En este sistema, el cliente paga cuotas periódicas que incluyen capital e intereses.

Los importes estimados para octubre 2026 son los siguientes:

Banco Galicia Éminent: 24 cuotas mensuales de aproximadamente $65.134. El total a devolver sería de $1.563.218.

24 cuotas mensuales de aproximadamente $65.134. El total a devolver sería de $1.563.218. Banco Nación Sueldos / Previsional: 24 cuotas de aproximadamente $66.148. El total ascendería a $1.587.543.

24 cuotas de aproximadamente $66.148. El total ascendería a $1.587.543. Banco Macro Jubilados / Selecta: 24 cuotas de aproximadamente $70.719. El total estimado sería de $1.697.248.

24 cuotas de aproximadamente $70.719. El total estimado sería de $1.697.248. Banco Galicia PLUS: 24 cuotas de aproximadamente $70.719. El total estimado sería de $1.697.248.

24 cuotas de aproximadamente $70.719. El total estimado sería de $1.697.248. Bancor, préstamo Bancón: 24 cuotas de aproximadamente $75.436. El total a devolver alcanzaría los $1.810.467.

24 cuotas de aproximadamente $75.436. El total a devolver alcanzaría los $1.810.467. Banco Macro Plan Sueldo: 24 cuotas de aproximadamente $76.638. El total estimado sería de $1.839.303.

Estos valores son orientativos y pueden variar según la tasa aplicable al momento de contratar, los gastos incluidos, el perfil del solicitante y las condiciones particulares de cada operación.