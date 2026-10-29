El ocultamiento le valió ser destituido por mal desempeño. Quién es y cómo continúa su causa.

Un juez federal fue destituido por ocultar un grave antecedente y ahora podría ser detenido por otra causa.

Un inédito caso ocurrió en el ámbito judicial que termino con la destitución del juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Gastón Salmain, por mal desempeño de sus funciones.

Aunque en un primer momento fue acusado de "vender" fallos a cambio de coimas, algo que fue desestimado, otro cargo que enfrentaba resultó determinante: mintió en el currículum que presentó en el concurso para convertirse en magistrado.

Al cargar sus antecedentes en el Consejo de la Magistratura para concursar y convertirse en juez, ocultó que antes había sido cesanteado del Poder Judicial de la Nación.

"La omisión fue consciente. El magistrado conocía la sanción, conocía su registro y conocía el Reglamento de Concursos, y decidió, con un criterio propio, qué declarar y qué callar", dictaminó el Tribunal.

El motivo por el que el ahora exjuez había sido cesanteado

Salmain no informó que en el año 2002 fue echado del Poder Judicial, cuando se presentó al concurso para acceder a la magistratura en 2023.

En aquel momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial, tras una investigación por intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.

Durante el jury, su defensa planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. "Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, había pronunciado el ahora exjuez.

Aún así, el Tribunal mencionó en su veredicto que su actitud "quebrantó" el nivel de veracidad de los sistemas de concurso.

Salmain no estuvo presente por recomendación de la defensa. A su vez, este jueves la Justicia allanó las cajas de seguridad de su exesposa. Incautaron 59.000 dólares en el marco de una investigación por lavado de dinero.

"Su conducta no amerita que el Estad le tenga que seguir sosteniendo un sueldo"

Aunque la acusación por coimas fue desestimada, si se inició una investigación judicial en la que está procesado y se dictó una orden de arresto domiciliario, que hasta la fecha no se habría hecho efectiva por sus fueros como magistrado.

El senador nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Luis Juez, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que ahora Salmain deberá responder como cualquier ciudadano ante la Justicia y que "si Salmain venía hoy, lo detenían acá, en la sala del jury".

"Camine hasta el penal de Coronda, doctor. Porque su conducta no amerita que nosotros, el Estado, le tenga que seguir sosteniendo un sueldo. No ha mostrado las condiciones éticas de decencia, de transparencia, de moral como para ser juez federal", indicó el legislador.

El senador Luis Juez integró la parte acusadora durante el jury.

Al mismo tiempo, pidió elevar los estándares éticos para acceder a la magistratura. "Si nosotros no levantamos la vara en este país, estamos jodidos", sostuvo. En este sentido, el juez federal Carlos Vera Barros ordenará la detención en las próximas horas, confirmó Infobae.

Causa "Attila"

A Salmain se lo acusó de pactar una coima con el financista Fernando Whpei, con el operador judicial Santiago Busaniche como intermediario, para dictar fallos a favor del fideicomiso Attila.

Según se sospecha, dictó una medida cautelar que autorizó la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior al tipo de cambio oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria, presuntamente a cambio de un soborno de 200 mil dólares.