El Senado tratará la reforma de Salud Mental y los beneficios fiscales para inversiones

La sesión comenzará a las 14 horas, con diferencias por el financiamiento. Los detalles de los cambios en la legislación sobre salud mental.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel: el Senado debatirá la reforma de Salud Mental con reclamos por el financiamiento (Foto: NA / Claudio Fanchi)

El Senado sesionará este jueves 29 de octubre y tendrá como eje central la reforma de la Ley de Salud Mental entre los principales asuntos. El oficialismo buscará avanzar con cambios en las internaciones y en los equipos de atención, aunque todavía enfrenta objeciones de legisladores aliados.

El dictamen de mayoría reúne firmas del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Parte de esos apoyos llegó con disidencias por la falta de garantías sobre el financiamiento, una preocupación que comparten varias provincias por el costo de aplicar las modificaciones.

La discusión sobre salud mental quedó para el final de una jornada que tendrá otros dos debates económicos: un régimen de beneficios para inversiones desde US$12 millones y la regulación del mercado de créditos de carbono. La agenda se acordó el miércoles en Labor Parlamentaria.

Salud mental: qué cambiaría en las internaciones y la atención

El texto que avanzó en las comisiones propone reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” para determinar una internación involuntaria. La propuesta del Ejecutivo se discute desde abril y recibió modificaciones después de escuchar a familiares y asociaciones.

Las comisiones de Salud y Legislación General dieron a firmar el 15 de octubre el texto que modifica los criterios de internación (Foto: Comunicación Institucional del Senado)

Las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, se considerarían prolongadas. Para esos casos se prevé la intervención de oficio del órgano de revisión y un registro específico.

La versión consensuada mantiene la prohibición de manicomios y plantea una atención diferenciada para niños y adolescentes. Se suman la ludopatía entre las adicciones, las teleconsultas con psiquiatras y la posibilidad de expresar anticipadamente la aceptación o el rechazo de tratamientos.

Otro desacuerdo pasa por el papel de psicólogos y psiquiatras en la evaluación, la internación y el alta. Integrantes del Consejo Federal de Salud reclaman igualar su prioridad, mientras el oficialismo negocia la redacción de los requisitos profesionales.

Beneficios fiscales para inversiones desde US$12 millones

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radical Eduardo Vischi, apunta a compañías que superan los límites de la categoría mediana empresa tramo 2. El piso previsto es de 12 millones de dólares.

La iniciativa busca complementar al RIGI y promover la compra de bienes muebles nuevos y la realización de obras productivas, con exclusión de activos financieros. Entre los incentivos propone la amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada de IVA.

La versión que llega al recinto recibió ajustes reclamados por senadores de distintos bloques para favorecer los insumos nacionales. Su tratamiento acompañará al proyecto que fija reglas para registrar y comercializar créditos de carbono generados en el país.

Santilli, el Papa y la jura de una nueva senadora

La fecha para el informe de Diego Santilli quedó acordada para el 25 de noviembre, tras conversaciones con Patricia Bullrich. Ese compromiso desactivó el intento opositor de forzar su presencia una semana antes.

Los senadores tratarán una invitación al papa León XIV para que hable ante el Congreso en su visita a la Argentina. Esa actividad no figura en la agenda difundida por el Vaticano, por lo que su realización todavía es incierta.

Al comienzo de la sesión del Senado está prevista la jura de Claudia López, quien reemplazará al fallecido Juan Carlos Pagotto. Habrá homenajes al exsenador y a Norberto Di Próspero, quien encabezó la Asociación del Personal Legislativo.