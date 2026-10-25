Tras el rescate de la familia confinada en Esquel, la salud mental de los tres hijos y de Deborah Paz es la principal preocupación.

La casa del horror en Esquel: cómo siguen la mujer y los hijos aislados por el bioquímico

En el barrio La Cascada de Esquel , la preocupación tras el rescate de una familia confinada en una vivienda desde 2022 se centra ahora en el estado de salud de los tres hijos y de la mujer.

El bioquímico Miguel Battista , de 71 años, fue detenido luego del operativo judicial que puso fin al encierro, mientras los especialistas analizan el impacto de esta situación vinculada a la salud mental .

La atención inmediata se concentra en las consecuencias psicológicas de la situación que atravesaban la madre, Deborah Paz (41), y sus hijos de 19, 17 y 13 años. Si bien las evaluaciones preliminares no detectaron signos de desnutrición y la vivienda contaba con alimentos, el impacto emocional del encierro severo es la principal inquietud de los especialistas.

Los tres hijos de Battista son descritos como “muy afectados psicológicamente”, aunque se encuentran “bien y estables”, según fuentes cercanas a la investigación.

Se espera que durante la próxima semana un equipo médico interdisciplinario presente un informe detallado sobre su estado de salud, el cual será clave para definir las medidas de protección y el acompañamiento que requerirán.

Acciones judiciales y asistencia en salud mental

Deborah Paz, la esposa de Battista, permanece internada en el área de Salud Mental del Hospital Zonal Esquel, recibiendo tratamiento psiquiátrico. Las autoridades señalan que se encuentra “muy bien” y en tratamiento, aunque no tiene familiares directos en la zona que puedan brindarle apoyo.

Los tres hijos quedaron al resguardo del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Esquel.

El organismo evalúa alternativas para encontrarles una familia transitoria que pueda recibirlos, buscando evitar la separación del grupo familiar durante esta etapa de intervención. La hija mayor, de 19 años, también está siendo acompañada para mantener la unidad familiar.

Gritos de auxilio y rescate: detuvieron a un hombre que tenía bajo encierro permanente a su mujer y sus hijos.

El bioquímico Miguel Ángel Edgardo Battista está imputado por “abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad”. El juez dispuso diez días de prisión preventiva para el hombre mientras avanza la investigación.

Se prevé que en los próximos días se tome declaración a los hijos mediante el procedimiento de Cámara Gesell para resguardar su bienestar psíquico. La hija mayor también podría declarar bajo esta modalidad si su salud psíquica se considera vulnerable.