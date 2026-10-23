Casa del Horror: el bioquímico detenido en Esquel pertenecía a una ONG presidida por un pastor

La Organización tenía como referente a un músico argentino. Durante la pandemia, difundían un suplemento nutricional que desarrollaba el profesional.

El bioquímico Miguel Edgardo Battista, detenido en Esquel acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus hijos , tuvo un vínculo con una organización no gubernamental que durante la pandemia de coronavirus impulsó distintas iniciativas vinculadas con la salud y la asistencia social.

Se trata de Misión-ar, una entidad que se presenta como una organización dedicada a desarrollar proyectos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. En marzo de 2020, su perfil oficial de Facebook anunció la incorporación de Battista como director de Salud, con el objetivo de promover la salud integral y la investigación.

La relación entre el profesional y la ONG también quedó reflejada en una publicación del día siguiente, cuando se informó sobre una reunión realizada en el Hospital de Clínicas para analizar un producto nutricional que Battista elaboraba y que, según la entidad, utilizaba desde hacía años para contribuir al fortalecimiento de pacientes con diferentes patologías.

Las publicaciones se realizaron durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria en Argentina. El primer caso de Covid-19 en el país se había confirmado el 3 de marzo de 2020 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) había comenzado el 20 de marzo.

Qué papel tenía Battista en Misión-ar

El 28 de marzo de 2020, la organización anunció en sus redes sociales: "Mision-ar celebra la incorporación del Doctor Miguel Edgardo Battista como Director de Salud de nuestra ONG, buscando promover la salud integral y la investigación".

En esa misma publicación, la entidad identificó a otros integrantes de su conducción: Iván Camaño, como presidente; Mercedes Casimiro, en la coordinación general; y Libertad Dantas, como directora de Legal y Técnica.

Al día siguiente, Misión-ar difundió información sobre una reunión en el Hospital de Clínicas en la que participaron Camaño, Battista y Elsa Carrizo, responsable del equipo de sanidad de la organización. También estuvieron presentes el entonces director del establecimiento, Marcelo Melo, y la bioquímica Bibiana Fabre.

Según el comunicado, el encuentro tuvo como propósito analizar el producto de alimentación en el que trabajaba Battista. La entidad sostuvo que el profesional lo utilizaba desde hacía años para ayudar en el proceso de fortalecimiento de pacientes con distintas patologías.

La publicación agregó que Misión-ar había puesto a disposición su equipo de profesionales para colaborar con las políticas sanitarias nacionales. Sin embargo, también aclaró que la iniciativa presentada se encontraba en proceso de análisis y que debía respetar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Quiénes estaban detrás de la organización

Misión-ar tenía como principal referente en Latinoamérica al folclorista Iván Camaño, quien fue presentado como presidente regional de la ONG. La organización también mantenía un vínculo con Estados Unidos, donde su presidente era el reverendo Walter Contreras.

Walter Contreras es un pastor evangélico y referente religioso con trayectoria en Estados Unidos y América Latina. Es el fundador y presidente de la sede central de Misión-ar en Estados Unidos. Su vínculo con Argentina también tiene raíces familiares: es hijo de Celsio Contreras, fundador de la histórica Iglesia Evangélica de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Walter Contreras, el referente máximo de la ONG.

En una entrevista publicada por Perfil en junio de 2022, Camaño explicó que la iniciativa surgió de su experiencia en el trabajo social y de su intención de ayudar a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas que vivían en la calle.

"Desde Misión-ar lo que inculcamos, pregonamos y llevamos adelante son valores", sostuvo el músico en aquella nota, en la que también remarcó que la entidad no trabajaba de manera partidaria.

A la derecha, Iván Camaño junto a Hugo del Carril hijo.

Según relató, Contreras lo había contactado para que organizara una filial de la ONG en Latinoamérica. A partir de esa propuesta, Camaño asumió la conducción regional y comenzó a impulsar distintos programas de asistencia.

Para 2022, entre las iniciativas mencionadas por la organización figuraban un programa de viviendas accesibles y un proyecto relacionado con el cuidado del medio ambiente, que incluía una alianza con la empresa Libertun Hermanos SRL para promover el reciclaje y la reutilización del aceite de cocina.

El trabajo durante la pandemia

En la misma entrevista con Perfil, Camaño se refirió a las acciones que Misión-ar había impulsado durante la emergencia sanitaria. Entre ellas mencionó la promoción del barbijo Atom Protect y la coordinación de actividades territoriales con profesionales de la organización.

"Creíamos fervientemente que era una solución para ese problema tan grave para la salud como ha sido la pandemia de coronavirus", afirmó al referirse a esa iniciativa.

También aseguró que habían coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación el abordaje territorial de profesionales y que habían puesto en agenda la salud mental y psicológica de las personas durante la pandemia.

Ahora, el nombre de Battista volvió a aparecer en la escena pública por la investigación judicial que se inició en Esquel. El bioquímico de 71 años fue detenido tras un allanamiento en una vivienda del pasaje La Cascada, donde la Policía encontró a su pareja y a sus hijos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Gritos de auxilio y rescate: detuvieron a un hombre que tenía bajo encierro permanente a su mujer y sus hijos.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La investigación continúa para establecer las circunstancias del caso.