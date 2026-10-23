Gritos de auxilio y rescate: tenía a su mujer y a sus hijos encerrados en una casa

Vecinos alertaron sobre la extrema vulnerabilidad en la que vivía una familia en la cordillera. Al llegar al domicilio, la policía escuchó pedidos desesperados de ayuda.

Gritos de auxilio y rescate: detuvieron a un hombre que tenía bajo encierro permanente a su mujer y sus hijos.

La Policía rescató a una mujer y un grupo de chicos que se encontraban en cautiverio permanente en su vivienda, y detuvo al hombre que presuntamente los tenía encerrados.

La impactante situación tuvo lugar en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut .

Según informaron desde la Fiscalía que lleva adelante el caso, la Justicia y la Policía comenzaron a actuar a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre situaciones de vulnerabilidad en que vivía la familia en una casa ubicada en el pasaje La Cascada al 600, en una zona residencial del norte de Esquel, cerca de la Reserva Natural La Cascada y la salida del camino al centro de esquí La Hoya.

El rescate en Esquel

El sábado 10 de octubre pasado se inició una investigación en base a las denuncias que hablaban de aislamiento extremo en la vivienda y falta de contacto social de los menores.

Diez días más tarde, la Policía Comunitaria realizó un primer intento de establecer contacto con integrantes de la familia, que resultó infructuoso.

La casa de Esquel donde un hombre tenía encerrada a su familia.

Después de eso tomó intervención el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la Justicia de Chubut.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio Público Fiscal de Esquel, el dueño de casa, de 71 años, se negó a permitir el ingreso de los agentes judiciales y policiales.

Ante esa situación, los equipos elaboraron un informe urgente en el que advirtieron sobre la extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en el inmueble y, con ese elemento, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para allanar la vivienda.

Este jueves 22 de octubre se concretó el operativo que se extendió por varias horas en el pasaje La Cascada, encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, con la participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos.

La acción concluyó en el rescate de la mujer y sus hijos y la detención del hombre sospechado de tenerlos bajo encierro permanente.

Imputación por abandono de persona

Cuando los efectivos de la Policía del Chubut llegaron al domicilio, escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la casa, por lo que ingresaron rápidamente al inmueble.

Así encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la vivienda.

Aunque no se sabe cuánto tiempo estuvieron la mujer y los chicos en esa situación, según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal se trató de un período prolongado.

Luego del rescate, se activaron los protocolos de asistencia y protección. Los organismos judiciales y de salud dispusieron atención médica y psicológica para las personas afectadas, además de un acompañamiento profesional destinado a evaluar las consecuencias de la situación vivida y garantizar su resguardo.

El hombre quedó imputado formalmente por el caso. La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

La Fiscalía de Esquel continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas necesarias para evitar posibles interferencias en el proceso.