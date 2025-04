Fracturas, quemaduras y 40 kilos de peso: así tenían al hombre al que rescataron de la esclavitud en Chubut

Un oficial de policía perteneciente a la Comisaría de Paso de los Indios fue quien lo encontró deambulando por las calles del pueblo, en un estado de visible deterioro y con temor de lo que le pudiera llegar a ocurrir si no volvía a la casa de sus captores en tiempo y forma.

En efecto, cuando el efectivo policial lo abordó, el hombre expresó miedo a las consecuencias que podía padecer si no regresaba a la casa, lo que refleja el alto grado de manipulación y control al que estaba sometido. "Me van a castigar si no vuelvo”, le explicó al policía que intentaba salvarlo.

Rescataron a un hombre de una casa de Chubut donde lo tenían esclavizado.jpg Rescataron a un hombre de una casa de Chubut donde lo tenían esclavizado.

Posteriormente, tras poner al hombre al cuidado de su sobrina y detener a quienes lo habían sometido al cautiverio, las pruebas médicas que le hicieron revelaron el alcance de los abusos, comprobando que había sufrido la fractura de la mandíbula, quemaduras en las rodillas y otras lesiones y signos de encierro prolongado.

Chubut: condiciones de vida infrahumanas

En la vivienda donde tenían cautivo al anciano, los efectivos policiales recolectaron evidencia que respalda el testimonio de que estaba siendo sometido a golpes, amenazas con armas de fuego, quemaduras y trabajos forzosos humillantes, tal como sostiene la Fiscalía que actúa en el caso.

Durante el operativo los agentes también constataron las condiciones de extrema precariedad en las que vivía el hombre, sin acceso a alimentación ni calefacción.

De hecho, tras su rescate, permaneció internado en un centro de salud durante dos días debido a un cuadro severo de deshidratación y desnutrición, además de presentar múltiples lesiones.

Lo engañaron para aprovecharse de él

Según lo que se pudo averiguar, en un principio la mujer detenida y su hijo se mostraron muy amables con él y le ofrecieron contención y acceso a atención médica, a sabiendas de que vivía solo, sin allegados que lo asistieran y en una situación francamente vulnerable.

En esas circunstancias, el hombre confió y se dejó ayudar. Con el paso del tiempo, primero lo convencieron para que vendiera su casa de Paso de Indios y se quedara a vivir con ellos.

Una vez instalado en la vivienda de los acusados, empezaron los malos tratos. Le controlaban los movimientos y no tenía libertad para salir. Además, según sostiene la fiscalía, todo se daba en medio de agresiones físicas y psicológicas. Y en ese escenario, le sacaban la plata de su jubilación.

La sobrina del anciano, residente en Santa Cruz, había intentado intervenir anteriormente al enterarse de la situación y fue quien realizó la denuncia ante la Justicia que permitió realizar el allanamiento.