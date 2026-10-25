La Justicia dictó diez días de prisión preventiva para Miguel Edgardo Battista tras el rescate de su familia en Esquel.

La casa del horror en Esquel: dictan prisión preventiva para el bioquímico acusado de aislar a su familia

La Justicia de Esquel dictó diez días de prisión preventiva para Miguel Edgardo Battista , un bioquímico jubilado de 71 años, imputado por mantener a su esposa y sus tres hijos en condiciones de extremo aislamiento dentro de una vivienda, tras un allanamiento que permitió rescatar a los cuatro integrantes de la familia con signos de desnutrición.

La investigación comenzó el pasado 10 de octubre, impulsada por la denuncia de vecinos que alertaron sobre comportamientos inusuales en la vivienda, como ventanas permanentemente cubiertas, escasa actividad visible y gritos percibidos durante la madrugada. El Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia intervino luego de que el hombre negara el ingreso al domicilio.

Durante el operativo de rescate, realizado el 22 de octubre, la policía escuchó pedidos de auxilio y encontró a las víctimas confinadas en distintos sectores de la propiedad. La esposa, de 41 años, y los hijos, de 13, 17 y 19 años, fueron retirados del lugar y puestos bajo asistencia médica, psiquiátrica y psicológica, tras lo cual se dictó la detención del acusado.

Quién es el acusado de mantener a su mujer y los hijos encerrados en una casa de Esquel.

Investigación y cargos contra el bioquímico en Esquel

Miguel Edgardo Battista está acusado de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La procuradora Cecilia Bagnato, a cargo de la Fiscalía, solicitó la prisión preventiva para el hombre, además de una evaluación psiquiátrica para determinar su estado de salud mental y sus posibles responsabilidades penales.

La fiscalía cuenta con un plazo de hasta seis meses para avanzar con las pericias, tomar declaraciones y definir si presenta una acusación formal.

La defensa del hombre pidió una revisión de la medida cautelar, argumentando que el acusado fue extorsionado y que posee formación profesional y trayectoria laboral, datos que serán corroborados. La causa investigará las condiciones de escolarización de los jóvenes y el impacto del aislamiento en su salud.

La alerta vecinal y el operativo de rescate

El fuerte olor emanado del inmueble y la falta de contacto social de los hijos alertaron a los vecinos del Pasaje La Cascada al 663, en Esquel.

Ante la reiterada negativa del hombre a permitir el acceso de las autoridades, se solicitó un allanamiento urgente. Durante el procedimiento, Battista se atrincheró por varias horas antes de ser reducido.

Los integrantes de la familia rescatada presentaban severos signos de desnutrición y dificultades para comunicarse. La mujer, según la información judicial, fue rescatada en estado crítico, con una enfermedad terminal y problemas de salud mental. Los menores, además, nunca habían sido escolarizados.