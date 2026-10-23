Un informe del Instituto Nacional del Cáncer ubica a tres jurisdicciones de la Patagonia entre las de mayor influencia de la enfermedad. Los números.

Inesperado: cuál es la provincia argentina con más casos de cáncer de pulmón.

Un informe basado en datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud ( DEIS ) de la Nación ubicó a una provincia de la Patagonia en el primer lugar del ranking de casos de cáncer de pulmón en la Argentina .

El análisis que compara a todas las provincias señala que Santa Cruz es la que encabeza la mortalidad por cáncer de pulmón , con índices muy elevados, de casi de un 50% por encima del promedio general en hombres y cerca del doble entre las mujeres.

Los datos fueron procesados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), dependiente del Instituto Nacional del Cáncer, a partir de los registros de defunciones de la DEIS .

Se trata de las últimas cifras procesadas disponibles y corresponden a 2022 -el Instituto Nacional del Cáncer fue cerrado en 2025-. La diferencia en la “tasa ajustada” -la que tiene en cuenta también la edad de la población para valorar los datos- de Santa Cruz respecto de la del resto del país es considerable.

Entre los hombres, Santa Cruz registró una tasa ajustada por edad de 25 muertes por cáncer de pulmón cada 100.000 habitantes.

El de pulmón es el tipo de cáncer que más muertes provoca en la Argentina.

Las provincias que se acercaron más a ese coeficiente fueron La Pampa, con 24,8 muertes cada 100.00, y Entre Ríos, con 23,1.

En el otro extremo, Jujuy, Catamarca y Salta exhibieron las tasas más bajas.

En tanto, el promedio general de la Argentina fue mucho menor, de 17,2.

Los números muestran que la tasa registrada en Santa Cruz estuvo aproximadamente 45% por encima del nivel nacional.

Santa Cruz: los casos en mujeres

Entre las mujeres, el promedio de muertes es inferior pero la diferencia entre la provincia de Santa Cruz y el resto del país es aún más marcada que entre los hombres.

La tasa ajustada de Santa Cruz para las mujeres fue de 17,2 muertes cada 100.000 mujeres.

El promedio argentino fue exactamente la mitad: de 8,6.

Otras dos provincias de la Patagonia ocuparon el segundo y tercer lugar en la lista: Tierra del Fuego, con 14,5 cada 100.000 mujeres y La Pampa, con 11,4.

La “tasa ajustada por edad” toma la cantidad absoluta de personas fallecidas y la valora de acuerdo con la estructura poblacional de cada provincia.

Esto se hace para evitar que una provincia con población más envejecida aparezca con más incidencia del cáncer de pulmón únicamente por el hecho de que la enfermedad afecta con mucha mayor frecuencia a las edades avanzadas.

Una tendencia que fue cambiando

Los datos de este informe no muestran una situación aislada en lo que respecta a Santa Cruz.

En el Atlas de Mortalidad por Cáncer correspondiente al período 2011-2015, la provincia ya aparecía dentro del grupo con las tasas más elevadas de mortalidad por cáncer de pulmón.

Con el paso de los años, los estudios del Instituto Nacional del Cáncer fueron mostrando mejoras en la provincia, especialmente entre los hombres. Pero el estudio de 2022 marcó un retroceso fuerte en esa tendencia.

El de pulmón es el tipo de cáncer que más muertes provoca en la Argentina, aún con cifras que viene reduciéndose progresivamente en la última década.

El informe que muestra la situación en Santa Cruz corresponde a 2022 debido a que las últimas bases de defunciones publicadas por la DEIS son de 2024, pero desde 2023 no ha habido nuevos informes con tasas ajustadas ni del Instituto Nacional del Cáncer ni del Ministerio de Salud que oficialmente absorbió sus funciones tras el cierre de aquél en marzo de 2025.