El hermano mayor del papa León XIV está internado por cáncer en Estados Unidos

Louis Prevost, de 74 años, permanece hospitalizado mientras participa de un ensayo clínico. Su familia contó qué mensaje recibió del Pontífice.

Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV, permanece internado en Estados Unidos mientras recibe tratamiento contra el cáncer.

Mientras el papa León XIV acaba de ser operado de un nódulo pulmonar en Roma , su hermano mayor, Louis Prevost , permanece internado en un hospital de Florida, Estados Unidos , donde recibe tratamiento contra el cáncer . La situación de salud de ambos hermanos atraviesa un momento delicado para la familia.

Louis, de 74 años, enfrenta la enfermedad desde 2017, cuando sus médicos detectaron el cáncer . Actualmente, continúa bajo atención médica y participa de un nuevo ensayo clínico en busca de alternativas para tratar su cuadro.

En medio de la preocupación, su esposa contó cómo viven este difícil momento y reveló qué les dijo el Pontífice días antes de la cirugía. El testimonio familiar permitió conocer cómo atraviesan estas circunstancias mientras el Papa se recupera de la intervención.

La internación de Louis fue confirmada este martes por esposa Deborah Prevost, esposa del hombre de 74 años, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS News. Según explicó, su marido padece mieloma múltiple, una enfermedad que afecta la médula ósea, y recientemente sufrió una recaída.

La noticia se conoció el mismo día en que el Vaticano informó que el pontífice fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los estudios realizados durante la intervención confirmaron que León XIV tiene un adenocarcinoma de pulmón.

En medio de la preocupación por la salud de ambos hermanos, Deborah reveló que el Papa y Louis mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, antes de que este último ingresara al hospital para comenzar un nuevo tratamiento.

“Nos llamó para avisarnos lo que iba a pasar”, recordó la mujer, al explicar que el pontífice les había anticipado que debía someterse a una operación, antes de que la noticia se hiciera pública.

La enfermedad del hermano del Papa

Louis Prevost recibió el diagnóstico de mieloma múltiple en 2017. Dos años después, se sometió a un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico.

La respuesta fue favorable y permitió mantener la enfermedad bajo control durante varios años. Sin embargo, hace tres meses el cáncer dejó de estar en remisión, por lo que los médicos debieron evaluar nuevas alternativas terapéuticas.

Actualmente, el hermano del pontífice permanece hospitalizado en Florida, donde participa de otro ensayo clínico para intentar controlar la enfermedad.

El mieloma múltiple es un cáncer que se desarrolla en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en la médula ósea y participa en la defensa del organismo. Cuando estas células se multiplican de manera anormal, pueden afectar la producción de células sanguíneas sanas y provocar complicaciones en los huesos, los riñones y el sistema inmunológico.

La preocupación de la familia Prevost por la salud de León XIV

La internación de Louis coincide con uno de los momentos más delicados para la familia, luego de que el Vaticano confirmara el diagnóstico de cáncer de pulmón del Santo Padre.

Deborah reconoció que atraviesan días difíciles, aunque aseguró que intentan sostener la esperanza mientras esperan novedades sobre la evolución de ambos.

“Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”, expresó en diálogo con CBS News.

La mujer también manifestó su deseo de que la enfermedad del pontífice haya sido detectada en una etapa temprana. Según indicó, hasta el momento no había recibido información sobre la posibilidad de que León XIV necesitara someterse a sesiones de quimioterapia o radioterapia.

Quién es Louis Prevost

Louis Prevost es veterano de la Marina estadounidense y reside desde hace años en Florida. Su nombre adquirió notoriedad internacional después de la elección de su hermano como Papa, cuando trascendió su simpatía por el presidente Donald Trump.

Incluso, el mandatario estadounidense recibió a Louis y a su esposa Deborah en el Salón Oval de la Casa Blanca.