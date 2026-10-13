El comunicado del Vaticano por la operación del Papa León XIV: qué se sabe sobre su salud

El Sumo Pontífice fue diagnosticado con un nódulo pulmonar, previo a su viaje a Latinoamérica.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada.

Este martes por la tarde se conocieron detalles acerca de la cirugía a la que fue sometido el Papa León XIV en las últimas horas, a quien diagnosticaron con un nódulo pulmonar.

"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información", afirmaron desde el Vaticano.

El papa León XIV fue operado en Hospital Universitario Agostino Gemelli , donde le removieron un nódulo en un pulmón y se prevé que esté internado una semana. Las audiencias del pontífice fueron suspendidas hasta el martes de la semana próxima.

#AHORA | "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación.Próximamente se facilitará más información".@HolySeePress #OremosPorLeónXIV

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el Papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Poco después, la Santa Sede agregó que este nódulo había sido hallado durante una revisión médica de “rutina” y que la internación hospitalaria postoperatoria prevista es de “aproximadamente una semana”.

Javier Milei habló sobre la salud del Papa León XIV y la posibilidad de reprogramar la visita

El presidente Javier Milei expresó su preocupación sobre la salud del papa León XIV, quien fue operado, a menos de un mes de su visita a la Argentina programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

En ese sentido, dejó abierta la puerta a que la gira sudamericana tenga que ser reprogramada, en base a la recuperación que necesite el Sumo Pontífice. "Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", expresó en diálogo con radio Mitre.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido.Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación.Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

"Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar. Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes", detalló.

"Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", concluyó.

Qué es un nódulo pulmonar y por qué puede requerir una operación

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que suele detectarse mediante estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Estas formaciones generalmente tienen una apariencia redondeada y miden hasta 30 milímetros de diámetro.

Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer. De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), los nódulos pueden tener causas benignas, como infecciones respiratorias, hamartomas —tumores no cancerosos—, alteraciones vasculares o formaciones quísticas. Sin embargo, en algunos casos también pueden ser una manifestación inicial de cáncer de pulmón.

La probabilidad de malignidad depende de factores como la edad del paciente, el tamaño y las características de la lesión, los antecedentes médicos y el historial de tabaquismo. También pueden influir la exposición al amianto, al gas radón y al humo de segunda mano.

En el caso de León XIV, el Vaticano no difundió detalles que permitan establecer el origen del nódulo ni determinar su naturaleza.