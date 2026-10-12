Operan al papa León XIV este martes: de qué es la cirugía y cuánto tardará en recuperarse

Desde el Vaticano informaron que el Pontífice será intervenido quirúrgicamente. Crecen las expectativas por su próximo viaje a la Argentina.

El papa León XIV será sometido este martes a las 10, hora argentina, a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. Tal como se anunció este domingo tras el Angelus, se internará en el Hospital Gemelli y para la operación.

Según informó el Vaticano, el período de recuperación posoperatoria previsto es de aproximadamente una semana, aunque la evolución clínica determinará cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

La operación se realizará a menos de un mes del viaje apostólico que el Pontífice tiene programado por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Hasta el momento, la Santa Sede no informó qué técnica quirúrgica se utilizará ni si la lesión presenta características benignas o malignas.

Qué es un nódulo pulmonar y por qué puede requerir una operación

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón que suele detectarse mediante estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Estas formaciones generalmente tienen una apariencia redondeada y miden hasta 30 milímetros de diámetro.

Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer. De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), los nódulos pueden tener causas benignas, como infecciones respiratorias, hamartomas —tumores no cancerosos—, alteraciones vasculares o formaciones quísticas. Sin embargo, en algunos casos también pueden ser una manifestación inicial de cáncer de pulmón.

La probabilidad de malignidad depende de factores como la edad del paciente, el tamaño y las características de la lesión, los antecedentes médicos y el historial de tabaquismo. También pueden influir la exposición al amianto, al gas radón y al humo de segunda mano.

En el caso de León XIV, el Vaticano no difundió detalles que permitan establecer el origen del nódulo ni determinar su naturaleza.

Cómo es la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar

Cuando los médicos consideran necesario extraer una lesión pulmonar, pueden recurrir a una resección para retirar el nódulo y, según el caso, una porción del tejido que lo rodea.

Una de las alternativas es la cirugía torácica asistida por video (VATS), una técnica mínimamente invasiva que se realiza mediante pequeñas incisiones en el tórax. A través de ellas, los cirujanos introducen una cámara y los instrumentos necesarios para acceder al pulmón y extraer el tejido afectado.

El enfermero fue condenado por abusar de una paciente que se recuperaba de una cirugía.

Otra opción es la toracotomía, una cirugía convencional que requiere una incisión más amplia. La elección depende de la ubicación y el tamaño de la lesión, la complejidad del procedimiento y las condiciones clínicas del paciente.

La Santa Sede no precisó cuál de estas técnicas se utilizará para operar al Papa.

Cuánto tardará en recuperarse y qué pasará con el viaje a la Argentina

El tiempo de recuperación después de una cirugía pulmonar varía según el procedimiento realizado, la cantidad de tejido extraído y la evolución del paciente. Las técnicas mínimamente invasivas pueden facilitar una recuperación más rápida, mientras que las intervenciones más complejas pueden requerir varias semanas.

Para León XIV, el período posoperatorio estimado es de aproximadamente una semana. Sin embargo, ese plazo no implica necesariamente que pueda retomar de inmediato todas sus obligaciones: la evolución médica será determinante para definir cuándo estará en condiciones de hacerlo.

El Papa León XIV deberá operarse en los días previos a su visita prevista a la Argentina y su gira por América Latina.

La intervención genera expectativa por el viaje apostólico previsto para noviembre. En Argentina, la agenda anunciada contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre. Por ahora, el Vaticano no comunicó modificaciones en el itinerario, por lo que habrá que esperar la evolución del Pontífice para conocer si la operación tendrá algún impacto en sus compromisos internacionales.