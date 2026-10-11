El Papa León XIV anunció que será sometido a una operación: qué pasará con su viaje a la Argentina

Así lo confirmó el Sumo Pontífice tras el Angelus. Los médicos aconsejaron el procedimiento luego de identificar la lesión en una fase inicial.

El Papa dijo que el diagnóstico fue detectado durante uno de sus controles médicos.

A menos de un mes del viaje de su viaje a la Argentina, el Papa León XIV confirmó que se internará en el Hospital Gemelli y tendrá que ser operado para remover un nódulo en el pulmón . Así lo anunció este domingo tras el Angelus.

La noticia generó gran conmoción entre los presentes, aunque el Sumo Pontífice se encargó de llevar tranquilidad e indicó que fue detectado en una fase temprana. " Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado" , anunció.

León XIV explicó que el mismo fue diagnosticado en un control y los médicos que indicaron que es "oportuno intervenir". Siguiendo sus consejos, decidió "operarse para extirparlo". "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo", agregó, con gran tranquilidad, asomado desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico.

Luego, el portavoz del Vaticano Matteo Bruni, confirmó que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días.

Papa Leone XIV ha annunciato l'operazione a cui si sottoporrà per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il Pontefice ha ringraziato per la vicinanza spirituale e si è affidato alle preghiere dei fedeli pic.twitter.com/AwNFTrPKPm — Vatican News (@vaticannews_it) October 11, 2026

Qué pasará con el viaje de León XIV a la Argentina

El cronograma oficial que fue difundido por el Gobierno junto con el Vaticano, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de pasar por Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín.

Aunque todo depende de la evolución del Sumo Pontífice 71 años, el portavoz Bruni explicó a los periodistas en rueda de prensa que el post-operatorio será de una semana. "Puedo precisar que la operación está prevista para los próximos días y que el tiempo previsto para la internación post-operatoria en el hospital Gemelli, es de alrededor de una semana", dijo.

Asimismo, fuentes vaticanas indicaron que probablemente la aceleración de la operación fue justamente para no tener que renunciar al viaje, reveló La Nación.

La Agencia de Noticias ANSA de Italia indicó que "por el momento, su agenda permanece sin cambios, salvo por los compromisos inmediatos de la próxima semana. También se confirma, de momento, el viaje apostólico previsto para noviembre".

León XIV en Argentina: agenda, diferencias con el Gobierno y el rol de la Iglesia

El Papa llegará a la Argentina procedente de Uruguay y previo a su visita a Perú, en el marco de una gira sudamericana. La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de su estadía, antes de partir hacia Perú. El Gobierno declaró feriado nacional para esa jornada y analiza sumar otros dos días.

García Cuerva había señalado previamente que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno en distintos temas, aunque destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo durante la visita.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, marcó la pauta para el encuentro. Señaló que el viaje del Papa deberá dejar "tarea para el hogar" para la Iglesia argentina. Esto se refiere a los desafíos pastorales y sociales que el pontificado espera que la institución aborde con mayor fuerza tras la visita.