El Gobierno confirmó el feriado por la visita del Papa León XIV: cuándo será y a quiénes alcanzará

A través de un decreto, quedó confirmada la fecha del feriado nacional y qué alcance tendrá.

Desde el Gobierno indicaron que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

Este lunes, el Gobierno Nacional finalmente oficializó el feriado por la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre. Todos los detalles que ya están confirmados.

El Papa estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que además del feriado habrá jornadas no laborables adicionales en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que ya confirmó el Vaticano, León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, y finalmente se confirmó qué día será feriado en el país.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes.

Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

El Gobierno oficializó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina. Se trata de un feriado como los demás de alcance nacionales, por lo que alcanzará a todas las actividades.

Además, dispuso otros dos feriados de alcance territorial: el martes 10 de noviembre en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

El vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno dieron detalles acerca de la histórica visita.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

También sostuvo que los desplazamientos y eventos requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, y que su implementación podría verse afectada por el movimiento habitual de una jornada laboral, educativa y comercial.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

El esquema de feriados coincide con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede. León XIV tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, viajará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 encabezará una misa en Luján antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada. Foto: El País.

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó hace una semana atrás la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El decreto también creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de la visita. La estructura tendrá una vigencia de hasta 12 meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto.

Cómo será el operativo de seguridad para recibir al papa León XIV

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó detalles este martes sobre el operativo de seguridad para la visita del papa León y adelantó cortes de tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario confirmó que será feriado en la provincia el día 11 cuando visite la Basílica de Luján. “El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione”, detalló Alonso.

Al respecto, agregó: “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”.

Por otra parte, el funcionario bonaerense explicó que “Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”.

Sobre las gran misa en Luján, Alonso aseguró que “la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.

“En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, concluyó el ministro.