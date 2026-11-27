La fiscal del caso Guadalupe Inaudi , junto con la asistente letrada Agustina Jarry , formuló cargos contra un joven acusado de haber atropellado y provocado la muerte de un peatón de 70 años en la ciudad de Neuquén , para luego escapar de la escena sin asistirlo.

Durante la audiencia judicial realizada en el marco de la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de cuatro meses de prisión domiciliaria como medida cautelar y un plazo idéntico para desarrollar y completar la investigación penal preparatoria.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscalía, el trágico episodio vial ocurrió el 5 de octubre de 2026 , alrededor de las 00:35 , en la capital neuquina.

Según la teoría del caso reconstruida por los investigadores, el imputado —identificado por sus iniciales como T.S.L. — circulaba a bordo de una motocicleta sin contar con la habilitación correspondiente otorgada por autoridad competente y sin llevar colocada la chapa patente reglamentaria.

En esas circunstancias, el motociclista embistió a Nicolás Armando Quirulef, un vecino de 70 años que en ese momento cruzaba la calzada por el sector expresamente habilitado para el paso de peatones.

Las graves lesiones de la víctima y la fuga tras el impacto

Como consecuencia directa de la violencia del impacto, Quirulef sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, cuadro clínico que incluyó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias internas. Tras el siniestro vial, fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internado hasta que finalmente se produjo su fallecimiento el 7 de octubre.

Además de la conducción imprudente y antirreglamentaria, la fiscal Inaudi atribuyó formalmente al joven imputado haberse fugado del lugar inmediatamente después del atropello, sin identificarse ni brindar ningún tipo de auxilio o asistencia a la víctima. Según sostuvo la fiscalía en su relato de los hechos, tras el choque el motociclista volvió a subir a su motocicleta y se retiró rápidamente de la zona antes de la llegada del personal policial.

Calificación legal y medidas cautelares dispuestas

En función de los elementos reunidos en el legajo judicial, la calificación legal provisoria asignada al hecho es la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por haberse dado a la fuga y por circular sin estar habilitado por autoridad competente, todo ello atribuido en carácter de autor (enmarcados en los artículos 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, y los artículos 39, inciso b, y 41, inciso e, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449).

Finalmente, tras escuchar los planteos de las partes y avalar la formulación de cargos, se hizo lugar a los requerimientos cautelares y procesales solicitados por la fiscalía, disponiendo el cumplimiento de cuatro meses de prisión domiciliaria para el imputado y fijando en cuatro meses el plazo para completar la etapa de investigación.