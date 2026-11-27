El real hoy cotiza a $281,46 por unidad. Consultá el cambio directo antes de viajar a Brasil en verano y conocé cuánto gastás en pesos argentinos.

Real brasileño hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de noviembre para viajar a Brasil desde Neuquén

El real hoy está en $281,46 por unidad según la cotización de referencia oficial. Si viajás a Brasil en estas vacaciones de verano, necesitás saber cuánto te cuesta cada billete en pesos argentinos para calcular tu presupuesto sin sorpresas.

La referencia que se usa es la del Banco Central do Brasil. El dólar PTAX está en 5,74 reales por dólar estadounidense, con una variación de -2,34% respecto al dato anterior del 26 de noviembre.

Estos valores son de referencia. Bancos y casas de cambio aplican su propio margen, así que confirmá antes de cambiar.

Con el cambio directo de pesos argentinos a reales, 100 reales equivalen a $28.146 pesos argentinos. Si sacás menos cantidad, 50 reales te cuestan $14.073 pesos argentinos. Para montos mayores, 500 reales salen $140.732 pesos argentinos y 1.000 reales cuestan $281.465 pesos argentinos.

Convertí precios rápido

Cuando estés en Brasil y veas un precio en reales, multiplicalo por 281,46 para saber cuánto te cuesta en pesos argentinos. Si preferís convertir a dólares, dividí el monto en reales por 5,74.

Por ejemplo: 50 dólares estadounidenses equivalen a 287 reales; 100 dólares, a 574 reales; 200 dólares, a 1.149 reales.

Recordá que la cotización del real hoy cambia durante el día según los mercados. Consultá el valor actualizado en tu banco o casa de cambio antes de hacer la operación, especialmente si movés montos grandes. Así evitás diferencias entre lo que ves en la web y lo que te ofrecen en la ventanilla.