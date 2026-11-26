"Queridísimos hermanos, los extrañamos", comienza diciendo en su video. La original propuesta que hizo para atraer a los turistas argentinos.

Topázio Neto invitó a los argentinos a veranear en Florianópolis con un video en español. (Foto: captura de Instagram/@topaziofloripa)

El video de un intendente brasilero se volvió viral en las últimas horas, donde se promociona una particular invitación para los turistas argentinos.

El intendente de Florianópolis , Topázio Neto, publicó un video para invitar a los argentinos a pasar las vacaciones de verano en la ciudad. La grabación empieza con el funcionario sentado en una reposera.

Antes de despedirse, vuelve a aparecer en la playa y hace un chiste sobre lo que espera que los turistas dejen en hoteles y restaurantes."Queridísimos hermanos, los extrañamos", saluda Neto en el video que publicó el sábado 21 de noviembre en su cuenta de Instagram.

El intendente de la capital de Santa Catarina presenta a Florianópolis como la "segunda casa" de los argentinos. En otra escena toma tereré y propone llevarlo a cualquiera de las playas de la isla.

En el tramo final de la grabación, que dura poco más de un minuto, Neto dice que está todo organizado "para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos". Y se despide con una referencia a los amigos que se ven todos los años.

Las nuevas opciones que ofrece Florianópolis para los argentinos

De las playas del norte de la isla, la que destacó para el público argentino fue Canasvieiras, a la que identifica por sus aguas cálidas. Dijo que hay otras 99 opciones para quienes quieran cambiar de balneario y mencionó senderos, teatros y museos entre los planes para el resto del día.

Para los turistas que se alojan en el norte, el intendente habló de una pista nueva en la SC-401 y aseguró que la circulación mejoró. En esa ruta sigue en marcha una obra para sumar un tercer carril por sentido en un tramo de 6,6 kilómetros.

Neto también mencionó que se reforzó la presencia policial y que hay más cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial. La Operación Verano se extenderá hasta el 4 de abril de 2027. El plan suma guardavidas y atención policial las 24 horas en el norte de la isla, la terminal de ómnibus, el aeropuerto y el barrio Trindade.

Los vuelos desde la Argentina y el precio del real

El aeropuerto de Florianópolis anunció 29 rutas entre diciembre y marzo, 11 de ellas internacionales. Para esos cuatro meses proyecta unos 2,3 millones de pasajeros entre las llegadas y las salidas. Enero será el mes con más movimiento y la terminal prevé un promedio de 23.000 viajeros por día.

Neto recomendó Canasvieiras a los argentinos por sus aguas cálidas. (Foto: Igna/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

JetSMART sumará un vuelo directo entre Córdoba y Florianópolis desde el 16 de diciembre. La ruta está programada hasta marzo de 2027, con cinco frecuencias semanales.

GOL también anunció conexiones de temporada con Córdoba y Rosario, y mantiene sus vuelos entre la isla y Buenos Aires. El aeropuerto espera que Aerolíneas Argentinas amplíe un 42% su oferta frente al verano pasado.

Para quienes calculan el viaje en dólares, la invitación llegó después de una depreciación del real brasileño. El miércoles 25, el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Brasil cerró en 5,88 reales por dólar, frente a los 4,97 de comienzos de octubre. A esa cotización, una cuenta de 1.000 reales equivalía a unos 170 dólares, frente a los 201 de comienzos de octubre.